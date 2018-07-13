Arazi Kavgasında Ölü Sayısı Yükseldi

Öğlen Saatlerinde Suruç’ta Meydana Gelen Arazi Kavgasında ki Ölü Sayısı 2’den 3’e yükseldi.Şanlıurfa’nın Suruç İlçesine Bağlı Höyükyanı ve Gölcük Mahallerinde Yaşanan 2 Aile Boğaakça ve Toraman Aileleri Arasında Arazi Yüzünden Tartışma Çıktı. Kısa Sürede Tartışma Büyüyerek Silahlı Kavgaya Dönüştü. Çıkan Silahlı Çatışmada, Murat, Ahmet, Adil ve Salih Boğaakça kardeşler ağır yaralandı.4 Kardeş Olay Yerine Çağrılan Ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine Kaldırıldı. Çatışmada Ağır Yaralanan Murat,Ahmet ve Salih Boğaakça Yapılan Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılmazken,Adil Boğaakça’nın İse Durumunun Ağır Olduğu Öğrenildi.Olayla İlgili Soruşturma Devam Ediyor.