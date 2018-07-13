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Bu haber 13 Temmuz 2018 18:02:40 Tarihinde eklenmiştir.

Arazi Kavgasında Ölü Sayısı Yükseldi

Öğlen Saatlerinde Suruç’ta Meydana Gelen Arazi Kavgasında ki Ölü Sayısı 2’den 3’e yükseldi.

Arazi Kavgasında Ölü Sayısı Yükseldi

Öğlen Saatlerinde Suruç’ta Meydana Gelen Arazi Kavgasında ki Ölü Sayısı 2’den 3’e yükseldi.

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesine Bağlı Höyükyanı ve Gölcük Mahallerinde Yaşanan 2 Aile Boğaakça ve Toraman Aileleri Arasında Arazi Yüzünden Tartışma Çıktı. Kısa Sürede Tartışma Büyüyerek Silahlı Kavgaya Dönüştü. Çıkan Silahlı Çatışmada, Murat, Ahmet, Adil ve Salih Boğaakça kardeşler ağır yaralandı.

4 Kardeş Olay Yerine Çağrılan Ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine Kaldırıldı. Çatışmada Ağır Yaralanan Murat,Ahmet ve Salih Boğaakça Yapılan Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılmazken,Adil Boğaakça’nın İse Durumunun Ağır Olduğu Öğrenildi.

Olayla İlgili Soruşturma Devam Ediyor.
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2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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