Yeni Bakanın İlk Durağı Baba Ocağı İzmir

​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık görevine başladıktan sonra ilk ziyaretini baba ocağı İzmir'e gerçekleştirecek.Bakan Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulunmak üzere hafta sonu İzmir'de olacak. 14 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılanacak olan Pakdemirli, burada halkla buluşacak.Pakdemirli, İzmir programı kapsamında Valiliği ziyaret edecek, ardından AK Parti İl Başkanlığındaki toplantıya katılacak.Daha sonra Balçova'da bir otelde gerçekleştirilecek olan İzmir Tarım ve Orman Sektör Buluşması toplantısına katılacak olan Pakdemirli, burada sektörün sorunlarını dinleyecek.Pakdemirli, pazar günü de annesini kaybeden Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa'ya taziye ziyaretinde bulunacak.Ödemiş'te çeşitli kurum temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelecek olan Bakan Pakdemirli belediyeye de bir ziyaret gerçekleştirecek.