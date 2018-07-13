Erin Ailesinden,Şehit Ailelerine Ziyaret

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası münasebetiyle Cuma namazı sonrası eşi Gülhan Erin ile birlikte Şanlıurfalı 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarını ziyaret etti.İlk olarak 15 Temmuz şehidi İbrahim Halil Yıldırım’ın Şanlıurfa’da yaşayan amcası Mehmet-Perizade Yıldırım çiftinin Eyyübiye ilçesindeki evine giden Vali Erin ve Gülhan Erin, daha sonra 15 Temmuz şehidi Ümit Yolcu’nun ağabeyi Şeyhmus-Nedime çiftinin evine konuk oldu.Şehitlerin yakınları ile sohbet ederek, şehitlerin hatıralarını yâd eden Vali Erin, “Şehitlerimiz, bu toprakları bizlere vatan yapmak için o mübarek canlarını gözlerini kırpmadan veren, cennetle müjdelenmiş kardeşlerimizdir. Onların hatıralarını canlı tutmak, bizlere emanetleri olan bu vatana ve ailelerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Fırsat buldukça, imkânımız elverdikçe şehitlerimizin aileleri ile bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bizler bir aile isek, birbirimizin derdiyle dertlenmeyi, sevinçlerimizi paylaşmayı da bilmek zorundayız. Allah, bizleri onların şefaatine layık kılsın” diye konuştu.Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit yakınları da, “Allah devletimizden razı olsun. Şehidimizi ve bizleri bir gün olsun unutmadılar. Şehidimizin acısını unutmak elbette mümkün değil. Ama bu birlik ve beraberliği yaşamak, şehidimizi rahmetle anmak acılarımızı bir nebze hafifletiyor” diyerek, Vali Erin, eşi Gülhan Erin ve beraberindekilere teşekkür ettiler.Vali Erin’e şehit ailelerini ziyaretinde Gülhan Erin’in yanı sıra Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, Eyyübiye Belediye Başkanvekili İlhami Günbeği ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da hazır bulundu.