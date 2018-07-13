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Bu haber 13 Temmuz 2018 17:23:02 Tarihinde eklenmiştir.

Çiftçi Hesabını Kitabını Bilmiyor!

Doktar Şirketinin Yaptığı Ankete Göre; çiftçilerin yüzde 56'sı maliyet hesabı yapmıyor, yarısı ise ödediği faizi bilmiyor.

Çiftçi Hesabını Kitabını Bilmiyor!

Doktar Şirketinin Yaptığı Ankete Göre; çiftçilerin yüzde 56'sı maliyet hesabı yapmıyor, yarısı ise ödediği faizi bilmiyor.

Çiftçinin Nabzı Araştırması’na göre üreticilerin yüzde 58’i devletin tarım politikalarından memnun değil. Araştırmaya göre üreticilerin yüzde 64’ü ise çocuklarının kendileri gibi çiftçilikle uğraşmasını, tarımsal üretim yapmasını istemiyor.
 
Araştırmaya göre çiftçilerin yüde 56’sı maliyet hesabı yapmıyor, yarısı ise ödediği faizi bilmiyor. Tarım alanında faaliyet gösteren bilgi şirketi Doktar, Nisan 2018-Mayıs 2018 arasında 81 ilin 665 ilçesinde 3187 üreticiyle görüşerek ‘ Çiftçinin Nabzı Araştırması ‘nı hazırladı.

Doktar’ın çiftçi anketinin detaylarını köşesine taşıyan Bloomberg HT tarım Editörü İrfan Donat’ın yazısı şöyle:
Doktar’ın anketine göre çiftçilerin yüzde 61’lik bir oranı 5 yıl öncesine göre kazançlarının azaldığını söylerken, sadece yüzde 20’si gelirinin arttığını beyan ediyor. 5 yıl öncesine göre gelirinde bir değişiklik olmadığını belirten çiftçilerin oranı da yüzde 19.

Çiftçilerin yüzde 84’ü çiftçilik faaliyetlerinden para biriktirecek kadar kazanmadıklarını belirtmiş. Bir diğer deyişle çiftçilik faaliyetinden tasarruf yapabilecek kadar para kazandığını söyleyen üreticilerin oranı sadece yüzde 16.

Yatırım yapmıyorlar

Çiftçilerin yüzde 46’sı tarım ile para kazanılabileceğini söylüyor. Yüzde 47’lik bir kesim ise tarımsal faaliyetle iyi para kazanılamayacağını savunurken, yüzde 7 ise kararsız. Üreticilerin yüzde 68’i yakın zamanda tarlalarına yatırım yapmamış. Yani sulama, traktör ile diğer ekipman ve alanlarda tarlasına/bahçesine yatırım yapabilen çiftçinin oranı sadece yüzde 32 seviyesinde.

Son 3 yıl içinde yatırım yapabilenlerin kendi içindeki dağılımına baktığımızda ise yüzde 59’u tercihini traktörden yana kullanmış. Sulama tarafında damla/yağmurlama gibi sistemlere yatırım yapanların oranı sadece yüzde 31 seviyesinde. Yüzde 9’u ise dondan koruma sistemleri, yeni bahçe tesisi gibi alanlara yatırım yapıyor.
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