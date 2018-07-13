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Bu haber 13 Temmuz 2018 15:46:06 Tarihinde eklenmiştir.

GAP Projesinin Bazı Alanları Tehlike Oluşturuyor

Şanlıurfa tarihinin en büyük yeşil alan projesi olan GAP Vadisi projesi ile yapılan sulama kanalları ve yeşil alanların üst kısmından bulunan alanların eğimi tehlikeye davetiye çıkaracak cinsten…

GAP Projesinin Bazı Alanları Tehlike Oluşturuyor

6 etaptan oluşan ve kent ormanı ile birleştirilecek olan GAP Vadisi, 3 Milyon 500 bin metrekarelik alanı ile tüm Şanlıurfalıların buluşma adresi olan projede bir kısım alanlar eğimden dolayı tehlike arz ediyor.
GAP Vadisi projesi kapsamında yapılan bölge yamaç eğiminden dolayı tehlike arz ediyor. Eğimin olduğu kısımlarda teraslama yönteminin uygulanması gerekirken hiçbir önlem almayan yetkililer, tel örgü koruması bile yapmamış.

 

GAP Projesinde Bazı Alanlar Tehlike Arz Ediyor

Bölgeyi kullanacak olan kişilerin eğimden dolayı bir anlık dalgınlık ile yamaçtan yuvarlanmaları an meselesiyken, düşecekleri yer ise ya kara yolu ya da sulama kanalına denk geliyor.

Şanlıurfalılar GAP Projesinden oldukça memnun olduğunu dile getirirken insan canına kast edebilecek tehlikelerin önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin de alınması gerektiğini vurguladı.

 

Bölgeye Teraslama Yöntemi Uygulanmalı

Eğimin zaman zaman dikleştiği alanlarda önlem amaçlı teraslama yönteminin veya tel örgü ile sınırların belirlenmesi amacıyla yetkililere seslenen vatandaşlar; “Eğimin dik olduğu yerlerde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor. Projeyi yöneten yetkililerin havadan çekilmiş fotoğraflara bakarak bile eğimin fazla olduğu yerleri görme şansları var. Bizler şimdiden uyaralım ki önlem alınsın. Daha sonra oluşacak bir kazadan sonra önlem alınmasının hiçbir önemi kalmayacak” ifadelerini kullandı.



 
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GAP Projesinin Bazı Alanları Tehlike Oluşturuyor
GAP Projesinin Bazı Alanları Tehlike Oluşturuyor
Şanlıurfa tarihinin en büyük yeşil alan projesi olan GAP Vadisi projesi ile yapılan sulama kanalları ve yeşil alanların üst kısmından bulunan alanların eğimi tehlikeye davetiye çıkaracak cinsten…
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