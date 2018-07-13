Üzüme Can Suyu Geldi

Proje tarlaların daha verimli sulanmasını sağlarken; üreticiye yılda 19.2 milyon lira daha fazla kazandıracak.

23 bin 780 dekar çekirdeksiz üzüm bağına can suyu verecek “Sarıgöl Sulaması Yenileme Projesi” sulama sezonuna yetiştirildi. Asmalar yeni sistemden sulanmaya başlandı.

Yarım asırlık açık sistem kanalları borulu basınçlı kapalı sisteme çevirerek hem su israfını önleyen, hem de üreticiye sulama kolaylığı sağlayan projenin tamamlanması üreticinin yüzünü güldürürken, rekolte beklentisini de artırdı.

Çiftçiye 2018 rakamlarıyla 19 milyon 220 bin lira daha fazla kazandırması hedeflenen proje 1190 kişiye de ek istihdam olanağı yaratacak.

4 Ay Gece Gündüz Çalıştılar

Şubat 2018’de sadece % 40’ı bitirilen “Sarıgöl Sulaması Yenileme Projesi” DSİ Genel Müdürü Murat Acu’nun “sulama sezonuna yetiştirin” talimatı ile ivme kazandı. Projede çalışan ekip sayısı artırıldı, araç takviyesi yapıldı. Ve 4 ay gibi kısa bir sürede proje tamamlanma aşamasına geldi. Haziran ayı sonu itibariyle yeni sistemden dünyaca ünlü üzüm bağlarına su verilmeye başlandı

83 km Boru Döşendi

23 bin 780 dekar araziyi sulayan proje kapsamında 83 km polietilen boru imalatı yapıldı. 371 adet sanat yapısı, 251 hidrat, 56 tahliye hattı, 2 basınç kırıcı ile 6 kapama vanası, 45 ayrım yapısı inşa edildi. Bölgeye 4 bin 193 metre çelik isale hattı döşendi

49 Yıl Önce İnşa Edilmişti

Buldan Barajı-Manisa Sarıgöl Sulaması’nı açık kanal ve kanaletli sistem olarak 1969 yılında inşa edilmişti. Yaklaşık yarım asırdır kullanılan sistemin yıpranması ve rantabilitesini kaybetmesi nedeniyle projenin basınçlı borulu-kapalı sisteme dönüştürülmesi uygun görülmüş ve çalışmalara başlanmıştı.