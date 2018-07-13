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Bu haber 13 Temmuz 2018 11:57:22 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfaspor'da kamp başladı

Şanlıurfaspor 2018-2019 futbol sezonu sezon başı kamp çalışmalarına Bolu'da başladı.

Şanlıurfaspor'da kamp başladı

Şanlıurfaspor 2018-2019 futbol sezonu sezon başı kamp çalışmalarına Bolu'da başladı.

Bolu Termal Otelde bugün yaptığı antrenmanla sezon başı hazırlıklara başlayan sarı yeşilli ekipte futbolcuların tamamı kampta yer aldı.

Teknik Direktör Kemal Kılıç nezaretinde yapılan antrenmanda futbolcular günü koşu çalışmaları ile tamamladı.

Ayrıca, Şanlıurfaspor'un kampında yönetim kurulundan Mehmet Reşat Özmen ve İsmail Murat Şahin'de yer alırken, ilk gün kampın oldukça neşeli geçtiği görüldü.

Bugün başlayan kamp çalışmalarını iki etaptan oluşturacak olan sarı yeşilli ekip 19 Ağustos tarihinde Şanlıurfa'ya dönecek ve çalışmalarına burada devam edecek.
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