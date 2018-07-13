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Bu haber 13 Temmuz 2018 11:52:23 Tarihinde eklenmiştir.

“Gençlerle Seyr-i Urfa Projesi” final yaptı

Turizm sektörünün genç ara elemanları sertifikalarını aldı. Genç Hayat Vakfı ve Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi ortaklığında yürütülen “Gençlerle Seyr-i Urfa Projesi” Şanlıurfa Müzesi’nde düzenlenen bir kokteylile kapanış yaptı.

“Gençlerle Seyr-i Urfa Projesi” final yaptı

Turizm sektörünün genç ara elemanları sertifikalarını aldı. Genç Hayat Vakfı ve Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi ortaklığında yürütülen “Gençlerle Seyr-i Urfa Projesi” Şanlıurfa Müzesi’nde düzenlenen bir kokteylile kapanış yaptı. Organizasyonda,istihdama katılamayan gençleri iş imkânlarıyla buluşturmak amacıyla başlatılan proje kapsamında açılan Servis Komisi Kursu kursiyerleri sertifika aldı.
Kokteyle Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş, Eyyübiye Belediyesi Meclis Üyesi Handan Karataş, Genç Hayat Vakfı Çocuk İşçiliğini Önleme Projesi Yöneticisi Ozan Çelik, Genç Hayat Vakfı Proje Sorumlusu Zelal Yekbun Kiraz, Türk Kızılayı Şanlıurfa Toplum Merkezi Yönetici Vekili Kasım Taş, Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, kursiyer ve çok sayıda davetli katıldı.

“Somut dönütler almak bu işin en güzel kısmı”

Organizasyonda bir konuşma yapanEyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş, Genç Hayat Vakfı ile Kasım ayında başlayan ikili görüşmelerinin titiz bir hazırlığın ardından uygulamalı eğitimler ile devam ettiğini söyleyerek “Başarıya ulaşan bir değerli projenin daha sonuna geldik. Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi olarak Genç Hayat Vakfı ile işbirliği halinde Şanlıurfa’da yaşayan ve istihdama katılamayan gençleri iş imkânlarıyla buluşturmak için başlatılan Seyr-i Urfa projesinin bir parçası olduk. Gençlerin istihdama kazandırıldığı bu projenin içinde olmak, bu kıymetli işin ortaklarından biri olmak bizi çok mutlu etti. Turizm sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirmek için ortaklaşa yürüttüğümüz çalışma kapsamında Servis Komisi Kursu açtık. Projenin finali kurumumuzun bahçesinde mesleki beceri kazanan gençler tarafından hazırlanan iftar sofraları ile yapıldı. Gençler öğrendiklerini uygulama imkanı buldu. Hatta hemen o akşam iş fırsatı yakalayan gençlerimiz oldu. Somut dönütler almak bu işin en güzel kısmı. Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi olarak genç nüfus odaklı her çalışmayı gönülden destekliyoruz. Buna benzer istihdam projelerini Eyyübiyeli gençler ile buluşturmaya devam edeceğiz. Bu projede ve organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Çocuk işçiliğini önleme çalışmaları başlattık”

Sözlerine Şanlıurfa’nın kendilerine üst düzey bir misafirperverlik gösterdiğini belirterek başlayanGenç Hayat Vakfı Çocuk İşçiliğini Önleme Projesi Yöneticisi Ozan Çelik şöyle konuştu: Gençlerin hayata katılımı, kendisini tanıması ve kendi değerlerini ön planda tutarak hayata dair bir takım çıktıları görmeleriamacıyla sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz. Bunları yaparken de kamu, özel ve sivil işbirliklerini önemli buluyoruz. 2014 yılından bu yana da çocuk işçiliğini önleme projeleri üstünde çalışıyoruz. Bu sene de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan edildi. Biz de bu çerçevede çalışmalarımızı yoğun bir şekilde gerçekleştirmeye başladık. Özellikle Şanlıurfa’da yoğun olarak çocuk işçiliğini önleme çalışmaları başlattık”

“Şanlıurfa mevsimlik geçici tarım işçiliğinin başında geliyor”

Şanlıurfa’nın mevsimlik tarım işçiliğinde başı çektiğini söyleyen ve ildeki çocuk işçiliğinin yoğunluğuna dikkati çeken Çelik, “Bununla ilgili olarak kadınların istihdamına dair, kurslar hazırladık.Adidas’ın desteği ile gençlerin spora yönlendirilmesi, spor yaparak kendilerini keşfetmelerine katkıda bulunduk. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi’nin desteği ile hayata geçirmiş bulunduğumuz Gençlerle Seyr-i Urfa Projesi’nde bugün kapanış etkinliği düzenliyoruz. Özellikle Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi’ne ve diğer paydaşlara, özveriyle çalışan gençlerimize teşekkür ediyorum. Umarım böyle ortaklıklar devam eder ve topluma katkımızı sürdürmüş oluruz” diye konuştu.

“Gençlerin mesleki becerilerini artırmayı amaçlıyoruz”

Genç Hayat Vakfı Proje Yöneticisi Zelal Yekbun Kiraz ise “En büyük teşekkürü Necati Taş müdürlüğündeki Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi ve ekibihak ediyor” dedi. Kiraz, turizm sektörü, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile ortaklaşa yürütülen projenin gençler ile yerel istihdam olanakları arasında bağ kurduğunu,Şanlıurfa’daki gençlerin mesleki becerilerini artırarak istihdama ve sosyal hayata katılımını artırmayı amaçladıklarını söyledi.
Konuşmaların ardından Servis Komisi Kursu’na katılara başarı gösteren kursiyerler, Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş’ın elinden sertifika alırken projenin paydaşlarına da birer plaket verildi.
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