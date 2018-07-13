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Bu haber 13 Temmuz 2018 11:43:14 Tarihinde eklenmiştir.

Büyükgümüş'ten,Başkan Ekinci'ye Teşekkür

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile birlikte AK Ev Spor Salonlarında eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Büyükgümüş'ten,Başkan Ekinci'ye Teşekkür

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile birlikte AK Ev Spor Salonlarında eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa’da, Eyyübiye Belediyesi tarafından ilçe genelinde 30 ayrı merkezde hayata geçirilen AK Ev Spor Salonlarında eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.  Türkiye’nin en genç nufüssüna sahip ilçesi olan Eyyübiye’de gençliğin hem sportif faaliyetlere katılımlarını sağlamak hem de milli ve manevi değerlere haiz birer gençlik olarak yetişmesine vesile olmak üzere hayata geçirilen AK Ev Spor Salonlarının ziyaretçisi AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş oldu. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kübra Dörtkardeş, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bilden, Belediye Meclis Üyesi Bilal Tekatlı’nın AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Salih Saraç, Eyyübiye Gençlik Kolları Başkanı Halil Müjde’nin de katıldığı ziyarette gençlerle bir araya gelen Genel Başkan Ahmet Büyükgümüş, gençliğe verdiği önemden dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür etti.

Milli ve manevi değerlere haiz gençlik için gece gündüz çalıştıklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, “ Gençlik Kolları Genel Başkanımızı sizlerle buluşturmak istedik. Eyyübiye Belediyesi olarak hedefimiz milli ve manevi değerlere haiz gençlik yetiştirmek. Bunu yaparken de sporu ve sanatı araç kılıyoruz. Yarının nesli olan gençliğin iyi bir şekilde yetişmesine bizler de elimizden geldiğince katkıda bulunuyoruz. Burada görevli arkadaşlarımız gençlerimize sadece sportif faaliyetlerle ilgili kursalar vermiyor. Ayrıca gençlerin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarla ilgili dersler de verilmekte. Malumunuz ülke olarak millet olarak geleceğimizin daha sağlam hale gelmesi için iyi yetişmiş sağlam eğitilmiş gençlerle bunu başarabiliriz. Bunun bilincindeyiz. Kurslarımıza gösterilen yoğun ilgiden dolayı ailelerinize de teşekkür ediyoruz. Bulunduğunuz ortamlarda rol model olmanız lider genç olmanız bu faaliyetimizin meyvelerini verdiğinin kanıtıdır. Ülke ve Avrupa şampiyonalarında elde edilen başarılar ve ilimize getirilen madalyalar bu faaliyetimizin en güzel meyveleridir. “dedi.

Yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür eden AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise,” Ben de Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Burada elde edilen bilgiler ve tecrübeler ve elde edilen disiplinle çok daha başaralı olacaksınız. Buralarda öğrendiklerinizi etrafınıza yaymanız bizler için çok önemli. Kardeşlerimizin milli ve manevi değerlere göre yetişmesi toplumumuzun ve milletimizin faydasınadır. İnşallah buralardan büyük sporcuların yetiştiği mekanlar haline gelir. Bunun örneklerini görüyoruz. Uluslararası çapta başarı elde eden kardeşlerimiz var. Ben bir kez daha emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. “şeklinde konuştu.

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