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Bu haber 13 Temmuz 2018 03:36:54 Tarihinde eklenmiştir.

Zabıtadan Baskın, Hepsi İmha Edildi

Viranşehir Belediyesine Bağlı Zabıta Ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü İle Birlikte Marketleri Denetledi.

Zabıtadan Baskın, Hepsi İmha Edildi

Viranşehir Belediyesine Bağlı Zabıta Ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü İle Birlikte Marketleri Denetledi.

Ekipler, İlçenin İşlek Mahallelerinden Atatürk ve Şırnak Mahallesinde, Marketlere Yaptıkları Denetimde, Tarihi Geçen Ürünleri Toplayarak İmha Ederek, Market Sahiplerine, Muhafaza, personel Kıyafeti ve Genel Temizlik Konuları Hakkında Bilgi Verdiler.

Denetimlerin Devam Edeceği Sinyalini Veren Zabıta Ekipleri Yaptıkları Açıklamada Şu İfadelere Yer Verdiler;

"Özellikle gıda maddesi üreten ve satan iş yerlerinin denetimlerine ağırlık veriyoruz. Bu kapsamda marketlerimizi denetimden geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir şekilde alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerimize bundan sonra da belirli programlar dahilinde devam edeceğiz"
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