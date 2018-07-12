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Bu haber 12 Temmuz 2018 17:56:33 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Turizmi İçin Güzel Haber

Kültür ve Turizm Bakanlığınca restorasyonu yapılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Çarmelik Kervansarayı’nın “Tarım ve Kırsal Yaşam Müzesi” olarak değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından maddi destek verilmesine yönelik protokol Şanlıurfa Valiliği’nde imzalandı.

Urfa Turizmi İçin Güzel Haber

Kültür ve Turizm Bakanlığınca restorasyonu yapılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Çarmelik Kervansarayı’nın “Tarım ve Kırsal Yaşam Müzesi” olarak değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından maddi destek verilmesine yönelik protokol Şanlıurfa Valiliği’nde imzalandı.

Şanlıurfa Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan katıldı.

Şanlıurfa’nın dünyanın en verimli tarım alanlarına sahip olduğunu ve bu potansiyelin ekonomiye kazandırılmasının yanında kültürel, sosyal ve turistik alanlara da etki etmesi için farklı proje ve yöntemler kullanıldığını belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Yakın zamana kadar atıl vaziyette bulunan Çarmelik Kervansarayı, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından restore edilmiş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de bu yapının yaşatılması için restorasyon çalışmalarına önemli katkılar sunmuştu. Ancak böylesi tarihi yapılarımızı hayatın içine katmadığımız zaman bir anlam taşımadığını biliyoruz. Mekanlar, içinde hayat olduğu sürece değer kazanır ve gelecek nesillere bir miras olarak bırakılır. Bugün burada yaptığımız protokol ile geçmişte ticaret güzergahında önemli bir merkez olan Çarmelik Kervansarayı’nı tekrar hayatın içine katmak için gerekli imzalarımızı attık. Şanlıurfamıza hayırlı, uğurlu olmasını dilerim” dedi.

Çarmelik Kervansarayı’nın, Şanlıurfa’nın kadim tarihinin mimarideki önemli yansımalarından birini oluşturduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise, “Bu tarihi değerimizin kurtarılması için Kültür ve Turizm Bakanlığımız önemli bir restorasyon gerçekleştirmişti. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak caminin restorasyonunu tamamlamıştık. Bugün imzaladığımız protokolle kervansarayın Tarım ve Kırsal Yaşam Müzesine dönüştürülmesi sürecini başlattık. Bu proje ile tarihi bir alanımızı değerlendirilmenin yanında bölgenin kırsal yaşamını da hareketlendirecek bileşenlerin hayata geçirilmesi önemli. Şanlıurfamız için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yapılan protokole göre, mülkiyeti Maliye Bakanlığı’na ait olan Büyükhan mahallesin 1050 parselde kayıtlı Çarmelik Kervansarayı, Tarım ve Kırsal Yaşam Müzesi’ne dönüştürülecek. Müzede, tohumdan sofraya ekili alanlar, atölyeler, tohum bankası, geleneksel gıda üretimi ve geleneksel mutfak bileşenleri, kafe ve rekreasyon alanları, dükkanlar, köylü pazarları, hediyelik mağazaları, kursların ve yaz okullarının düzenleneceği alanlar, süreli sergi alanı, kütüphane gibi kısımlar yer alacak.

Çarmelik Kervansarayının yer aldığı Büyükhan köyü ve civar köylere yönelik eko turizm projelerine de imkân sağlayacak olan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanacak projeye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında ilk maddi destek 2018 yılı bütçe döneminde verilecek. Proje, yapılan protokole göre iki yılda tamamlanacak.
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Kültür
Urfa Turizmi İçin Güzel Haber
Urfa Turizmi İçin Güzel Haber
Kültür ve Turizm Bakanlığınca restorasyonu yapılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Çarmelik Kervansarayı’nın “Tarım ve Kırsal Yaşam Müzesi” olarak değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından maddi destek verilmesine yönelik protokol Şanlıurfa Valiliği’nde imzalandı.
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