Eski Adli Tıp Kurumu Tinerci Yuvasına Dönüştü

Vatandaşlar Tedirgin

Urfalı Gençler Topluma Kazandırılmalı

Urfa’da AMATEM Ne Zaman Açılacak

AMATEM Hızlandırılsın

Şanlıurfa’da daha önce Verem Savaş Dispanseri olan binanın bir süre Adli Tıp Kurumu olarak kullanılmasının ardından boşalan bina tinercilerin yuvası haline geldi.Madde bağımlısı gençlerin yuvası haline gelen eski Adli Tıp Kurumu binası çevre sakinlerini oldukça endişelendiriyor. Gençlerin madde kullanmak için yuva haline getirdikleri binaya girip çıktıklarını gören bir vatandaş; “Bu binanın tarihi bir özelliği var mı yok mu bilmiyorum ama yetkililerin bir an önce konunun takipçisi olması gerekir. Urfa’da bu tarz boş binalar madde bağımlısı gençler tarafından kullanılıyor.” yorumunda bulundu.Madde bağımlısı olan gençlerin bir an evvle topluma kazandırılması gerektiğini de ifade eden vatandaşlar; “Bizler durumu polise bildirdiğimizde gelip binayı boşaltıyorlar. Polislere bize yardım edin bu gençleri topluma kazandırmak için Bir şeyler yapın dediğimizde, onlar biz sadece o gençleri buradan çıkarabiliriz, elimizden başka bir şey gelmiyor diyorlar. Polisler de haklı olarak kendi görevi neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. Burada asıl şikayetçi olduğumuz şey o binanın boşaltılması değil, orayı yuva yapan gençlerin madde bağımlılığından kurtulmasıdır” dedi.Şanlıurfa’da defalarca gündeme gelen fakat bir türlü üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan AMATEM konusunu her defasında dile getiriyoruz. Fakat yetkililer bir türlü ellerini taşın altına koyup Urfa’nın en çok ihtiyacı olan bir kurumu açmakta gecikiyorlar. Madde bağımlılığı tedavisi için Antep, Adana, Ankara gibi illere gitmek Urfalı birçok vatandaş için ciddi maddi külfet gerektiriyor. Maddi konuda sorun yaşayan aileler çocuklarını tedavi ettirmekte kendilerini geri çekmek zorunda kalıyorlar. Hal böyle olunca gençler kendi başlarına yenemedikleri bağımlılıklarının esiri haline dönüşüyorlar. Geçtiğimiz ocak ayında Suruç'ta yataklı tedavi merkezinin açılacağını duyurmalarının üzerinden aylar geçmesine rağmen Urfa'da AMATEM hala hizmet verecek duruma gelmedi. AMATEM'in hizmet verebilmesi için yetkililerin çalışmalarını hızlandırmaları gerektiğini ifade eden bir vatandaş; "Urfalı gençler büyük bir bataklığa saplanmış durumda. AMATEM artık açılsın" ifadelerini kullandı.Urfa yetkililerinden istenilen tek şey, şehrin gençlerinin sosyal aktivitelere yönlendirilmesinden evvel birçoğunun en büyük sorunu olan madde bağımlılığından kurtarılmasıdır. Bunun için de AMATEM’in kurulmasının hızlandırılması gerekmektedir. Eski verem dispanserin yeri adli tip olmuştu boşaltılmış tarihi özeliki varmı bilemiyorum baliçi tinerçi yuvası olmuş hanki kuruma aitse bir an evel sahip cıkılsın orada balici tinerci madde bagılıları okul etmiş çok ögrençi topluma kazandırır dūn polis ekibi geldi biz ancak dagıtabiliriz başka bir işlem yapamayız dediler o bina kime aitse yıkılsın .