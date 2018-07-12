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Bu haber 12 Temmuz 2018 15:22:41 Tarihinde eklenmiştir.

Üstümüzde Baskı Kurmak İstiyorlar,Yargıda Görüşeceğiz!

Harran Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın: "Aleyhimizde haber yapan basın organları hakkında yasal süreç başlatılmıştır" dedi.

Üstümüzde Baskı Kurmak İstiyorlar,Yargıda Görüşeceğiz!

Harran Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın 4/B hemşire alımının açıklanmasından sonra haklarında çıkan haberlerle ilgili flaş açıklamalarda bulunarak: "Aleyhimizde haber yapan basın organları hakkında yasal süreç başlatılmıştır" dedi.
 
İşte Üniversiteden Yapılan Yazılı Açıklama;
  
KAMOYUNA DUYURU
05/06/2018 tarihinde üniversite hastanemizde, 4/B kadrosunda çalıştırılmak üzere 100 hemşire ve 17 diğer sağlık elemanı alınacak şekilde 117 kişilik eleman alımı ilanına çıkılmıştır.
Bu ilanda alınacak  elemanlarda aranan şartlar açıkça yazılmıştır. Bu kapsamda 75 hemşire alımında 1 yıl çalışma şartı, 25 hemşirede de sadece diploma şartı arandığı ilanda açıkça belirtilmiştir. Toplam, 17 kişilik ilanda ise hastanenin aradığı nitelikler  şart olarak yazılmıştır.
Jüri, eleman seçimini, ilanda yazılan şartlara göre KPSS puanlarını baz alarak  gerçekleştirmiştir. İlanda yazılan şartlar ve alınan elemanların şuan durumları ek listede gösterilmiştir. Listeden de anlaşılacağı üzere bir birime 63 puanla eleman alınırken diğer birimde 83 puan alan birisi işe girememiştir. Bu tamamen o birime yapılan müracatlarla ilgili bir durumdur. Ayrıca ilanda yazılan şartları sağlamayan bir kişi, yüksek puan alsa dahi işe alınmamıştır.  Hal böyle iken basında "düşük puan ile eleman alındı, yüksek puan alan alınmadı" şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Basında çıkan yazıları araştırdığımızda, bu yazıların kendi akrabasını düşük puan ile yerleştirebileceğini düşünen bazı kişiler tarafından  baskı oluşturmak maksadı ile yazıldığını, yazdırıldığını esefle gördük. Bir kamu kurumunu şahsi çıkarı için yıpratmak isteyen bu kişileri yargıya taşıyacağız.
 
  ALINACAK 4B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN BAŞVURU DURUMLARI  
 UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER  
Başvuru sayısı		 Başvuran ve ASİL olarak Kazanan  Başvuran ve YEDEK olarak Kazanan 
 		  
En Yüksek Puanı En Düşük Puan En Yüksek Puanı En Düşük Puan  
Hemşire 54 Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl hastanede hemşire olarak çalışmış olmak. 94 70,19045 63,10900 63,07462 60,01141  
10 Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. 110 78,65095 67,39305 66,57444 65,93672  
25 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl hastanede hemşire olarak çalışmış olmak 241 86,14390 84,87918 84,84747 83,73337  
10 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olmak. 508 89,25100 86,34649 86,20720 86,10015  
1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olmak ve belgelendirme kaydıyla en az yüz adet ve daha fazla karaciğer nakli ameliyatına katılmış ve sertifika sahibi olmak.  
 
1		 63,84538 63,84538      
Röntgen Teknisyeni 1 Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme) Bölümü ön lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla girişimsel radyoloji alanında en az 2 (iki) yıl hastanede çalışmış olmak 7 78,24041 78,24041 70,19724 70,19724  
Ebe 3 Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Bölümü lisans bölümü mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl doğumhanede çalışmış olmak. 1 60,76383        
Fizyoterapist 2 Yükseköğretim Kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümü mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon birimlerinde çalışmış olmak 34 87,73449 86,30293 86,279 86,18722  
Diyetisyen 2 Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetetik lisans Bölümü mezunu olmak 50 89,14229 86,64149 86,352 86,29434  
Diğer Sağlık Personeli 3 Yükseköğretim Kurumlarının Acil Tıp Teknikerliği Bölümü Ön Lisans bölümü mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla Ön lisans mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl hastanelerin Acil Servis biriminde çalışmış olmak. 33 77,32504 77,02036 76,535 75,97968  
3 Yükseköğretim Kurumlarının Eczane Hizmetleri Ön lisans Programı mezunu olmak 16 72,61204 70,42673 70,405 68,09344  
2 Yükseköğretim Kurumlarının Diş Protez Teknolojileri Ön lisans Programı mezunu olmak 3 74,54171 73,10743 62,359    
1 Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Ön lisans mezunu olmak 33 81,87132   74,794    
4 Yükseköğretim Kurumlarının Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı programlarının birinden mezun olmak 80 85,82590 85,48219 85,216 84,723  
1 Yükseköğretim Kurumlarının Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı programlarının birinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla Ön lisans mezuniyetinden sonra hastanelerde en az 4 (dört) yıl çalışmış olmak. 4 74,29717   65,267    
2 Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme) Bölümü ön lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla Ön lisans mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl Koroner Anjiyografi deneyimi olmak 2          
1 Yükseköğretim Kurumlarının Odyoloji bölümü lisans mezunu olmak 11 80,35285   79,77982    
                   
 
 
HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
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