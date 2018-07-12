Üstümüzde Baskı Kurmak İstiyorlar,Yargıda Görüşeceğiz!

İşte Üniversiteden Yapılan Yazılı Açıklama;
KAMOYUNA DUYURU
05/06/2018 tarihinde üniversite hastanemizde, 4/B kadrosunda çalıştırılmak üzere 100 hemşire ve 17 diğer sağlık elemanı alınacak şekilde 117 kişilik eleman alımı ilanına çıkılmıştır.
Bu ilanda alınacak elemanlarda aranan şartlar açıkça yazılmıştır. Bu kapsamda 75 hemşire alımında 1 yıl çalışma şartı, 25 hemşirede de sadece diploma şartı arandığı ilanda açıkça belirtilmiştir. Toplam, 17 kişilik ilanda ise hastanenin aradığı nitelikler şart olarak yazılmıştır.
Jüri, eleman seçimini, ilanda yazılan şartlara göre KPSS puanlarını baz alarak gerçekleştirmiştir. İlanda yazılan şartlar ve alınan elemanların şuan durumları ek listede gösterilmiştir. Listeden de anlaşılacağı üzere bir birime 63 puanla eleman alınırken diğer birimde 83 puan alan birisi işe girememiştir. Bu tamamen o birime yapılan müracatlarla ilgili bir durumdur. Ayrıca ilanda yazılan şartları sağlamayan bir kişi, yüksek puan alsa dahi işe alınmamıştır. Hal böyle iken basında "düşük puan ile eleman alındı, yüksek puan alan alınmadı" şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Basında çıkan yazıları araştırdığımızda, bu yazıların kendi akrabasını düşük puan ile yerleştirebileceğini düşünen bazı kişiler tarafından baskı oluşturmak maksadı ile yazıldığını, yazdırıldığını esefle gördük. Bir kamu kurumunu şahsi çıkarı için yıpratmak isteyen bu kişileri yargıya taşıyacağız.
|ALINACAK 4B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN BAŞVURU DURUMLARI
|UNVANI
|ADET
|ARANILAN NİTELİKLER
|
Başvuru sayısı
|Başvuran ve ASİL olarak Kazanan
|Başvuran ve YEDEK olarak Kazanan
|En Yüksek Puanı
|En Düşük Puan
|En Yüksek Puanı
|En Düşük Puan
|Hemşire
|54
|Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl hastanede hemşire olarak çalışmış olmak.
|94
|70,19045
|63,10900
|63,07462
|60,01141
|10
|Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
|110
|78,65095
|67,39305
|66,57444
|65,93672
|25
|Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl hastanede hemşire olarak çalışmış olmak
|241
|86,14390
|84,87918
|84,84747
|83,73337
|10
|Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olmak.
|508
|89,25100
|86,34649
|86,20720
|86,10015
|1
|Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olmak ve belgelendirme kaydıyla en az yüz adet ve daha fazla karaciğer nakli ameliyatına katılmış ve sertifika sahibi olmak.
|
1
|63,84538
|63,84538
|Röntgen Teknisyeni
|1
|Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme) Bölümü ön lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla girişimsel radyoloji alanında en az 2 (iki) yıl hastanede çalışmış olmak
|7
|78,24041
|78,24041
|70,19724
|70,19724
|Ebe
|3
|Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Bölümü lisans bölümü mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl doğumhanede çalışmış olmak.
|1
|60,76383
|Fizyoterapist
|2
|Yükseköğretim Kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümü mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon birimlerinde çalışmış olmak
|34
|87,73449
|86,30293
|86,279
|86,18722
|Diyetisyen
|2
|Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetetik lisans Bölümü mezunu olmak
|50
|89,14229
|86,64149
|86,352
|86,29434
|Diğer Sağlık Personeli
|3
|Yükseköğretim Kurumlarının Acil Tıp Teknikerliği Bölümü Ön Lisans bölümü mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla Ön lisans mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl hastanelerin Acil Servis biriminde çalışmış olmak.
|33
|77,32504
|77,02036
|76,535
|75,97968
|3
|Yükseköğretim Kurumlarının Eczane Hizmetleri Ön lisans Programı mezunu olmak
|16
|72,61204
|70,42673
|70,405
|68,09344
|2
|Yükseköğretim Kurumlarının Diş Protez Teknolojileri Ön lisans Programı mezunu olmak
|3
|74,54171
|73,10743
|62,359
|1
|Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Ön lisans mezunu olmak
|33
|81,87132
|74,794
|4
|Yükseköğretim Kurumlarının Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı programlarının birinden mezun olmak
|80
|85,82590
|85,48219
|85,216
|84,723
|1
|Yükseköğretim Kurumlarının Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı programlarının birinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla Ön lisans mezuniyetinden sonra hastanelerde en az 4 (dört) yıl çalışmış olmak.
|4
|74,29717
|65,267
|2
|Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme) Bölümü ön lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla Ön lisans mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl Koroner Anjiyografi deneyimi olmak
|2
|1
|Yükseköğretim Kurumlarının Odyoloji bölümü lisans mezunu olmak
|11
|80,35285
|79,77982
HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
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