Şutso Meclisi,Meclis Başkanı Ahmet Altun Başkanlığında Toplandı

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Temmuz Ayı olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen Meclis Toplantısı’na Karacadağ Kalkınma Ajansı'ndan Uz. Eyyüp Bulut da katıldı. Eyyüp Bulut, kurulan Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş ile ilgili Meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu. Eyyüp Bulut'un sunumunun ve ŞUTSO’dan ayrılmasının akabinde, olağan meclis toplantısına geçildi.

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Haziran 2018 ayı Meclis kararı, Haziran 2018 ayı mizanının görüşülmesi, Odamız tarafından kurulan Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş.'nin hisse devri, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Personel Alım Komisyonu ve Haziran 2018 ayı faaliyetleri gündemiyle Meclis Başkanı Ahmet Altun başkanlığında, ŞUTSO Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantı, Meclis Başkanı Ahmet Altun’un açılış konuşmasıyla başladı.

Meclis Başkanı Ahmet Altun konuşmasında şunları kaydetti: "Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, çoğunluğumuz sağlanmıştır. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 2018 Temmuz Ayı olağan Meclis Toplantısı’na hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi şahsım ve meclis divanı adına saygıyla selamlıyor, Temmuz ayı meclis toplantımızı açıyorum. Değerli Meclis Üyeleri, Nisan Ayında gerçekleştirdiğimiz oda ve borsa seçimlerinin ardından Mayıs ayında Birlik Başkanımızın seçimi ve akabinde ise 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri ile ülke olarak çok yoğun bir seçim sürecini tamamladık. 9 Temmuz günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin etmesiyle cumhurbaşkanlığı hükmet sistemi kuruldu, dün de kabine üyeleri yemin ederek resmen göreve başladı. Ülkemize, memleketimize ve milletimize hayırlı olsun. Değerli Meclis Üyeleri, bu yoğun süreç geride kaldığına, güven ve istikrar ortamı sağlandığına göre artık katma değeri yüksek üretime, istihdama, ihracata yönelik çalışmalara odaklanmalı, memleketimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak üzere plan ve projeler geliştirmeliyiz. Tabi bunlar için, hükümetimizin desteğine de ihtiyacımız var. İşlerimizi büyütürken gelişimimizin önündeki engellerin kaldırılması, ekonomik teşvik ve desteklerin artırılması ve güvenli yatırım ortamının sağlanması yeni hükümetimizden temel beklentilerimizdir. Umuyoruz ki meclisimiz, partiler arası uzlaşmaya dayalı bir çalışma performansıyla bu beklentilerimize cevap verecektir. Daha önce olduğu gibi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak milletvekillerimiz ve kabine üyelerimizle sıkı bir iş birliği içerisinde bu ortamın oluşturulması için var gücümüzle çalışacağız. Değerli Meclis Üyeleri, gündeme geçmeden önce önemli bir hususu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Haziran ayında almış olduğumuz meclis kararı gereği önümüzdeki ağustos ayı olağan meclis toplantısı, eylül ayı olağan meclis toplantısıyla birleştirilmiştir. Ağustos Ayı toplantımız olmayacak, Eylül ayındaki toplantımız birleşik yapılacaktır" dedi

Ahmet Altun’un açılış konuşmasının ardından, gündem maddeleri görüşüldü ve oylandı. Oylamaların akabinde Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Hayırlı, 2018 Haziran ayı faaliyetlerinin sunumunu gerçekleştirdi.

2018 Haziran Ayı faaliyetlerimiz şöyle;

08.06.2018 – 06.07.2018 tarihleri arasında Odamıza;

75 yeni üye kaydedilmiş,

30 üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,

24 üyenin kaydı silinmiştir.

06.07.2018 Tarihi İtibari İle Toplam Faal Üye Sayımız: 9076

II- KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR VE TÖRENLER

21.06.2018 tarihinde Gaziantep Ticaret Odasında düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı’nın genel kurul toplantısına Odamız Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu ve Genel Sekreter Vedat Tekatlı katıldı. 22.06.2018 tarihinde Urfa'ya "Şanlı" Unvanının verilişinin 34.yıl dönümü, törenle kutlandı. Şehitlik Anıtına çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, ''Şanlı'' Unvanının verilişi ilgili yasa teklifini veren Eski Milletvekili Osman Doğan, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İ.Halil Peltek ile bir çok kamu kurum ve kuruluş müdürü katıldı. 26.06.2018 tarihinde Şanlıurfa Valiliği Protokol Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programı İl Komitesi Toplantısına Odamız Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek katıldı. 26.06.2018 tarihinde KOSGEB Başkanlığı tarafından İstanbul’da NIR-VANA Projesi kapsamında düzenlenen KOBİ’lerin özellikle Avrupa’daki dış ortaklarla açık ya da işbirliğine dayalı inovasyon uygulamalarına katılmalarına destek olmak amacıyla Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) ile entegre bir online platformun kullanımına yönelik eğitime Odamız Dış Ticaret Birimi Sorumlusu Mesut Altınyaprak katıldı. 02.07.2018 tarihinde Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı tarafından oluşturulan ekmek tarifelerinin tespiti için komisyonu toplantısına Odamız Meclis Üyesi Mehmet Günak görevlendirildi. 03.07.2018 tarihinde Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında gerçekleşen Karacadağ Kalkınma Ajansı olağan Yönetim Kurulu toplantısı, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İ. Halil Peltek’in katılımıyla Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi toplantı salonunda yapıldı. 06.07.2018 tarihinde Şanlıurfa’da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ev sahipliğinde, Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. GAPTEM'de düzenlenen toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı, Ziraat Bankası Bölge Başkanı Murat Kara, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ve davetliler katıldı. 09.07.2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş Törenine Odamız Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek katıldı.

III- ODAMIZDA YAPILAN TOPLANTILAR

13.06.2018 tarihinde ŞUTSO 21. Meslek Grubu, Komite Başkanı Yaşar Hamidanoğlu başkanlığında Haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, İŞKUR iş başı eğitim programı, ihracat Akredif işlemleri ve TEDAŞ abonelikleri ile ilgili sorunlar görüşüldü. Sorunların çözümü için ilgili kurumların ziyaret edilmesine karar verildi. 13.06.2018 tarihinde ŞUTSO 28. Meslek Grubu, Komite Başkanı Âdem Köroğlu başkanlığında Haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Güneydoğu Anadolu Bölgesel Sigorta Acenteleri Meslek Komiteleri toplantısında alınan kararlar değerlendirildi ve bu kararların ilgili kurumlara iletilmesine karar verildi. 13.06.2018 tarihinde ŞUTSO 6. Meslek Grubu, Komite Başkanı Mehmet Akın başkanlığında Haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Nakliye sektöründe yaşanan sıkıntılar dile getirildi ve sorunların çözümü için bir sonraki toplantıya Şoförler Odası, Nakliyeciler Odası yetkililerin davet edilmesine karar verildi. 13.06.2018 tarihinde ŞUTSO 23. Meslek Grubu, Komite Başkanı İlhan Eser başkanlığında Haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, sektör sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. 13.06.2018 tarihinde ŞUTSO 29. Meslek Grubu, Komite Başkanı Reşat Baydar başkanlığında Haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, firmaların iş deneyim belgelerine başka işlerde ve sektör alanlarda kullanım hakkı verilmesi görüşüldü ve konuyla ilgili kurumlara yazı yazılmasına karar verildi. 19.06.2018 tarihinde ŞUTSO 2. Meslek Grubu, Yönetim Kurulu M.Sait Aydın ile Meclis Üyesi Ahmet Önkol’un katılımıyla Haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, mobilyacıların sektör sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. 19.06.2018 tarihinde ŞUTSO 7. Meslek Grubu, Komite Başkanı Süleyman Çiçek başkanlığında Haziran ayı olağan toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, sektör sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. 20.06.2018 tarihinde ŞUTSO 12. Meslek Grubu, Komite Başkanı Nihat Fırathan başkanlığında toplandı. Toplantıda, hububat ürün desteğinin artırılması için ilgili kurumlarla görüşülmesine karar verildi. 21.06.2018 tarihinde ŞUTSO 1. Meslek Grubu, Komite Başkanı Halil Hurma başkanlığında Haziran ayı olağan toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, ilimizde perakende sektörünün canlanması ve ticari hareketliliğin oluşturulması için "En Güzel Vitrin Yarışması" yapılmasına karar verildi. 22.06.2018 tarihinde ŞUTSO 25. Meslek Grubu, Komite Başkanı Mahmut Yesirci başkanlığında Haziran ayı olağan toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, tekstil sektöründeki sorunlar, KOSGEB ve İŞKUR’un firmalara sağladığı destekler görüşüldü, konuyla ilgili üyelerin bilgilendirilmesine karar verildi. 22.06.2018 tarihinde ŞUTSO 20. Meslek Grubu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim’in katılımıyla Haziran ayı olağan toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, KOSGEB ve İŞKUR’un firmalara sağladığı destekler görüşüldü. 22.06.2018 tarihinde Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırmak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ücretsiz uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenlendi. 26.06.2018 tarihinde ŞUTSO 9. Meslek Grubu, Komite Başkanı Ömer Debeş başkanlığında Haziran ayı olağan toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, sektör sorunları görüşüldü, ayrıca emlakçılık sektöründe faaliyet gösteren üyelerin yetki belgesi alabilmeleri için kurs düzenlenmesi kararı alındı. 29.06.2018 tarihinde ŞUTSO 16. Meslek Grubu, Komite Başkanı H.Cihan Saçaklı başkanlığında Haziran ayı olağan toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, sütteki KDV oranının düşürülmesi, KOSGEB destekleri ve ilimizin ekonomik ve ihracat değerinin artırılması için yapılacak çalışmalar görüşüldü. 04.07.2018 tarihinde ŞUTSO 27. Meslek Grubu, Komite Başkanı Kamil Ekinci başkanlığında Temmuz ayı olağan toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, sektör sorunları görüşüldü, ayrıca Ağustos ayı olağan toplantının eylül ayı olağan toplantısı ile birleştirilmesine karar verildi. 04.07.2018 tarihinde ŞUTSO 14. Meslek Grubu, Komite Başkanı Mustafa Güneşler başkanlığında Temmuz ayı olağan toplantısında bir araya geldi. Toplantıya, Şanlıurfa Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Sayın Zafer Aydın, Müdür Yardımcısı Ahmet Çelikbaş ve Gıda toptancılar oda başkanları da katıldı. Toplantıda, Gıda ihtisas OSB'nin yatırım olanakları görüşüldü. 04.07.2018 tarihinde ŞUTSO 24. Meslek Grubu, Komite Başkanı Mustafa Yener başkanlığında Temmuz ayı olağan toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, sektör sorunları ve çözüm önerileri için İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşülmesine karar verildi. 05.07.2018 tarihinde ŞUTSO 22. Meslek Grubu, Komite Başkanı M.Emin Akçadaşoğlu başkanlığında Temmuz ayı olağan toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, grup üyeleri ile geniş katılımlı toplantı düzenleyip sektördeki sorunların ilgili kurumlara iletilmesine karar verildi. 05.07.2018 tarihinde ŞUTSO 4. Meslek Grubu, Komite Başkanı Ömer Uçar başkanlığında Temmuz ayı olağan toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, tüpgaz da oluşan fire oranları görüşüldü ve alınan kararının ilgili kuruma iletilmesine karar verildi. 05.07.2018 tarihinde ŞUTSO 8. Meslek Grubu, Komite Başkan Yardımcısı Mehmet Paydaş başkanlığında Temmuz ayı olağan toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, imar affı yönetmeliği için geniş katılımlı bilgilendirme semineri yapılmasına karar verildi.

IV- ODAMIZA YAPILAN ZİYARETLER

19.06.2018 tarihinde GAP Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Cebrail Elmas, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ve Meclis Başkanı Ahmet Altun’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Sohbet ortamında gerçekleşen ve ŞUTSO Meclis Üyesi Mustafa Sonekinci ile İş Adamı Hacı Saçaklı'nın da hazır bulunduğu ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü. 27.06.2018 tarihinde Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimini ziyaret etti. Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ve beraberindeki heyeti, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek, Başkan Yardımcıları Kadir Kılıçoğlu ve Mehmet Yetim ile Meclis Başkanı Ahmet Altun karşıladı. Sohbet ortamında gerçekleşen ve Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Faruk Bayuk'un da hazır bulunduğu ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü. 27.06.2018 tarihinde Şanlıurfa Kütlü Pamuklarda Kirliliği Önleme Komisyonu Başkanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Yıldırım ve beraberindeki komisyon üyelerinden oluşan heyet, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek, Başkan Yardımcıları Kadir Kılıçoğlu ve Mehmet Yetim ile Meclis Başkanı Ahmet Altun’u ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Kütlü Pamuklarda Kirliliği Önleme ile ilgili yürütülen çalışmalar ve güncel konularda istişarede bulunuldu. 27.06.2018 tarihinde Şanlıurfa Valiliği Eski Özel Kalem Müdürü, OHAL Müdürü Hüseyin Ötegeçeli ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimini ziyaret etti. Hüseyin Ötegeçeli ve beraberindeki heyeti, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek, Başkan Yardımcıları Kadir Kılıçoğlu ve Mehmet Yetim ile Meclis Başkanı Ahmet Altun karşıladı. Gerçekleşen ziyarette, ŞUTSO'nun yürüttüğü çalışmalar ve güncel konularda istişarede bulunuldu. 03.07.2018 tarihinde Ak Parti 27. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimini ziyaret etti. Milletvekili Ahmet Akay ve beraberindeki heyeti, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek, Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim, Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yönetim Kurulu Üyeleri; Selçuk Karakuş, M.Sait Aydın, Ş.Müslüm Korkmaz karşıladı. Gerçekleşen ziyarette, Ak Parti'nin Şanlıurfa çalışmaları, ŞUTSO'nun yürüttüğü çalışmalar ve güncel konularda istişarede bulunuldu. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü. 03.07.2018 tarihinde Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, programı çerçevesinde geldiği Şanlıurfa'da, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimini ziyaret etti. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek, Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim, Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yönetim Kurulu Üyeleri; Selçuk Karakuş, M.Sait Aydın, Ş.Müslüm Korkmaz karşıladı. Gerçekleşen ziyarette, ŞUTSO'nun yürüttüğü çalışmalar ve güncel konularda istişarede bulunuldu. 04.07.2018 tarihinde Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı Emin Yetim ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek’i ziyaret ederek forma hediye etti. Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı Emin Yetim ve beraberindeki heyeti, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek ve Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim karşıladı. Gerçekleşen ziyarette, Şanlıurfa Spor Kulübü’nün çalışmaları, transferleri ve güncel konular konuşuldu. Ziyarette ayrıca, Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı Emin Yetim, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek’e 63 Numaralı Şanlıurfa Spor Formasını hediye etti. 04.07.2018 tarihinde Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ŞUTSO Yönetimine bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Fevzi Demirkol'u, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Meclis Başkanı Ahmet Altun ile Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı. Sohbet havasında geçen ve yaklaşık yarım saat süren ziyarette, Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı M.Selim Polatkan, Başkan Danışmanı Veysel Demirkol ile ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Kadir Kılıçoğlu, Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Üyeleri C.Asuman Yazmacı, Cuma Korak, Hüseyin Belit, M.Sait Aydın, Mustafa Direkçi, Selçuk Karakuş, Ş.Müslüm Korkmaz, da hazır bulundu.

V-ODAMIZCA YAPILAN ZİYARETLER :

04.07.2018 tarihinde ŞUTSO 8.Meslek Grubu üyeleri, Haziran ayı meslek komitesinde alınan kararları istişare etmek, sektör sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili görüş alış verişinde bulunmak adına, Meclis Üyeleri Mehmet Paydaş, A.Furkan Yetim ve Cemal Beyaz’ın da katılımıyla TMMOB'a bağlı Mimarlar Odası Şanlıurfa Temsilciliği ve Şehir Plancılar Odası’nı ziyaret etti. 05.07.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Kadir Kılıçoğlu ve Mehmet Yetim, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, ŞUTSO'nun yürüttüğü çalışmaları hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan’a bilgiler vererek güncel konularda istişarede bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, ŞUTSO Yönetimine başarı dileklerini iletti. 06.07.2018 tarihinde 2.Meslek Grubu Komite Üyeleri; Kocaeli Ticaret Odası ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’na birer ziyaret gerçekleştirerek, ilimizde kurulması planlanan mobilyacılar sitesi için yapılacak çalışmalar, hakkında görüş alış verişinde bulundu. Ziyarette; Yönetim Kurulu Üyemiz M.Sait Aydın Meclis Üyemiz Ahmet Önkol ile Komite Başkanı Engin Okçu hazır bulundu. 04.07.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’na düzenlenen ve Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Murat Aksoy’un yaralanması, Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy’un da hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan silahlı saldırıyı, yaptığı yazılı açıklamayla kınadı. 5.07.2018 tarihinde Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) İl Delegeliği Seçimleri, Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. ŞUTSO Balıklıgöl Toplantı salonunda gerçekleşen seçimde, Selim Balıkçı, Sinan Bozkurt, Mehmet Akın ve Osman Hekimoğlu SAİK delegesi olarak seçildi.

2018 HAZİRAN AYI BASIN YAYIN FAALİYETLERİ