Daha 1 Ay Olmadı, Kalpler Havada Uçuşuyor

Şanlıurfa’lı Türkücü İbrahim Tatlıses’in Pop Şarkıcısı oğlu İdo Tatlıses, 10 aydır model Yasemin şefkatli ile aşk yaşıyordu. Çift, geçtiğimiz ay Şiddetli bir kavga ederek Ayrıldılar. Bugünlerde Magazin Gündemine Bomba Gibi Düşen Bir Haberde ise İdo Tatlıses'in eski sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin Mehmet Dinçer'le aşk yaşadığı iddia edildi.Dinçerler ise Şefkatli'ye öpücük emojisi ile karşılık verdi. İkilin bu hareketi kafaları karıştırdı ve akıllara 'aşk mı yaşıyorlar?' sorusunu getirdi.Şefkatli'nin geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler'i takip etmeye başladığı ortaya çıktı.İdo Tatlıses’in Bu Duruma Ne Diyeceği İse Merak Konusu Oldu