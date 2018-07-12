Ekinci;Tek Suçları Müslüman Olmak!

Bosna Hersek’in Srebrenica kentinde 23 yıl önce yaşanan ve resmi rakamlara göre 8372 Bosnalı Müslüman’ın katledildiği soykırım kurbanları, Eyyübiye Belediyesinin düzenlediği konferansta anıldı. AB Politikalar Enstitü Başkanı Hasan Soygüzel ile Bosna Hersek Federasyonu Arşivler Genel Direktörü Adamir Jerkoviç’in konuşmacı olarak katıldığı ‘ Srebrenica Katliamı ve Aliya İzzetbogoviç’i Anlamak ‘ konulu konferansta katılımcılara Srebrenice katliamı ve Aliya İzzetbegoviç’in hayatıyla ilgili bilgiler aktarıldı. Eyyübiye Belediyesi Millet Kıraathanesi Kitap Otağında düzenlenen konferansa; Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Şanlıurfa Vali Vekili Bahadır Güneş, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Eyyübye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kübra Dörtkardeş, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Eyyübiye Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı ile çok sayıda vatandaş katıldı. ‘Srebrenica Cehennemi’ konulu fotoğraf sergisi ile başlayan etkinlikler, başta Srebrenica olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerin ruhuna Hafız Hayati Baybostancı tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. AB Politikalar Enstitü Başkanı Hasan Soygüzel ile Bosna Hersek Federasyonu Arşivler Genel Direktörü Adamir Jerkoviç’in konuşmacı olarak katıldığı ‘ Srebrenica Katliamı ve Aliya İzzetbogoviç’i Anlamak ‘ konulu konferansta ise katılımcılara Srebrenice katliamı ve Aliya İzzetbegoviç’in hayatıyla ilgili bilgiler aktarıldı. Yoğun katılımın olduğu konferansta konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Bosna’da yaşanan katliamı unutturmamak adına bu tarz konferansların devam edeceğini belirtti.

Srebrenica katliamının insanlık dışı bir olay olduğunu belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, “Srebrenica katliamı deyince durup düşünmek gerekiyor. Fotograf srgisinde de görüldüğü gibi, insan denilecek kişi ya da kişilerin yapamayacağı bir katliam gördük. Bizler fotoğraflara bakmaktan ürktük ama onlar bu katliamı nasıl yaptılar. İnsanlığa sığmayacak bir durum. Millet olarak Devlet olarak hatta Osmanlı olarak Avrupa’nın göbeğine gidip Viyana kapılarına dayanmışız ama bizler oralara gittiğimizde zulüm değil adalet götürdük. Eşitlik ve refah götürmüşüz. Ama oynanan oyunlar sonrasında gönül coğrafyamızın ilerlediği yerde fiziki coğrafyamız daraldı. Maalesef bu insanlar oralarda yapayalnız kaldılar. Tek suçları Müslüman olmak olan bu insanların Avrupa’nın göbeğinde bu katliama uğramış olmaları kabul edilemez. Bize düşen de bu zulmü duyurmak, yapılanı unutmamak ve unutturmamak olacak. “dedi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, konferanstan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür ederek,” AK Belediyeciliğin bütün örneklerini bizlere yaşatmaktalar. Belediyecilik sadece alt ve üst yapı işleriyle sınırlı değildir. Başkanımız bizlere bunu çok güzel gösteriyor. Bulunduğumuz otağı da Millet Kıraathanesine çevirerek bizlere bunu göstermiştir. Ben kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bosna’da yaşanan katliamı unutmamak unutturmamak bizlerin en asli görevidir. Avrupa’nın göbeğinde yaşanan bu insanlık dışı olayın bir daha yaşanmaması adına bizlere de büyük görev düşüyor. Bizler de susmayacağız bunu unutturmayıp sık sık hatırlatacağız. “şeklinde konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi, “ Hem Srebrenica hem Bosna Hersek davası hem de Aliya İzzetbegoviç gibi sadece siyaset anlamında değil bir düşünür olan dünyanın önemli bir değerini ülkemizde tanıtanlara teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu yılki organizasyonu gerçekleştiren Eyyübiye Belediyesi ve kıymetli Başkanına çok çok teşekkür ediyorum. Buradan gençliğe de seslenmek istiyorum; Aliya İzzetbogoviç’in eserlerini okumalıyız. “

AB Politikalar Enstitü Başkanı Hasan Soygüzel ile Bosna Hersek Federasyonu Arşivler Genel Direktörü Adamir Jerkoviç ise katılımcılara Srebrenica katliamı ve Aliya İzzetbegoviç’in hayatıyla ilgili bilgiler verdi.