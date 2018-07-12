Hilvan'da Ekmek Fırınları Dört Dörtlük

Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesinde, Belediyeye Bağlı Zabıta Ekiplerini Denetimlerini Arttırarak, Fırınların, ekmek gramajı, dezenfekte, havalandırma sistemi iş yeri açma ruhsatı, ve hafta sonu tatil ruhsatları odaların temizliği ve sağlığa uygun mu Konuları üzerine Denetim Yaptı.
Hilvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada Şu İfadelere Yer Verildi;
halkımızın talep ve şikayetleri doğrultusunda denetimlerimizi arttırdık şuana kadar yaptığımız denetimlerde herhangi bir sorunla karşılaşmadık amacımız fırınlarımızın daha sağlıklı bir ortamda hizmet vermeleri hijyen kurallarına uymayan iş yerlerine de gerekli işlemlerin yapılacağı açıklamasında bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri hijyenik koşullar ,gramaj ve resmi evraklar açısından yapılan denetimlerde kurallara uyan işletmecilere ve çalışanlarına teşekkür etti.
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