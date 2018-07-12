Hilvan'da Ekmek Fırınları Dört Dörtlük

Hilvan Belediyesine Bağlı Zabıta Ekiplerinden İlçe Merkezinde Bulunan Fırınlara Yönelik Denetim Yapıldı.Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesinde, Belediyeye Bağlı Zabıta Ekiplerini Denetimlerini Arttırarak, Fırınların, ekmek gramajı, dezenfekte, havalandırma sistemi iş yeri açma ruhsatı, ve hafta sonu tatil ruhsatları odaların temizliği ve sağlığa uygun mu Konuları üzerine Denetim Yaptı.Hilvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada Şu İfadelere Yer Verildi;