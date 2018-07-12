Adnan Oktar Soruşturmasında Kan Donduran İfadeler Verildi

Dehşet İfadeler Verildi

Hayali İhracattan Milyonlar Kazanmış

Adnan Oktar, Suçlanma Sayısıyla Tarihe Geçti

Kediciklerle Şantaj

Polislerin 2 yıl süreli takibinden sonra düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar’ın ifadesi sürüyor.4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen şafak operasyonunda 2 yıl takip edilen Adnan Oktar ve 234 müridinden 170’i göz altına alındı. Adnan Oktar’la beraber yardımcısı Dr. Oktar Babuna da göz altına alın. Yaşları 11 ile 40 arasından değişen 70 kişi Adnan Hoca’dan şikayetçi oldu.Adnan Oktar Örgütünden kaçıp itirafçı olanların verdiği ifadeler kan dondurdu. Oktar’ın 95 örrgüt evi olduğu söylenilen ifadelerde erkek müritlerin bölge bölge çalıştığı söylendi. Alınan ifadelerde “Zengin bölgelerde kandırılan kadınlar örgüt evlerine getiriliyor. Burada kadınların çekilen görüntüleri ile onlara şantaj yapılıyor. Tuvaletlerde bile kameralar var. İtaatsizlikten ceza alan kadına 24 saatte 20 kişi tecavüz ediyor. Tacizlere uğrayanlar arasında çocuklar da var.” denildi.Paravan şirketlerle milyonlarca liralık hayali ihracat yaptığı da ortaya çıkan Adnan Oktar’ın villasındaki 16 lüks araç ile çok sayıda tarihi esere de el kondu.Adnan hoca ve örgütüne ‘Çocuklara tacizden askeri casusluğa’ kadar 30 ayrı suçlama yöneltildi. Türkiye tarihinde ilk kez bir örgüt bu kadar çeşitli suçtan sorumlu tutuldu.Adnan Oktar, A9 isimli TV kanalında ‘Kedicik’ diye isim taktığı kadınlar ile program yapıyordu. İtirafçıların verdiği bilgiye göre; mürit kadınlar nüfuzlu yerli-yabancı kişilere şantaj yapmak için de kullanılıyordu. Ayrıca kadınlar, mürit erkeklerin seks kölesiydi.