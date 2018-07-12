Genç Kadın Poz Verirken Köpekbalığı Kolunu Isırdı

Bu Kontrol Edilemeyecek Bir Durum

Beni Aptal Ve Sarışın Bir Instagram Modeli Gibi Göstermeye Çalıştılar

Sputnik Haberi

Instagram'da 13 bin takipçisi olan üniversite öğrencisi Katarina Zarutskie, Bahamalar'daki Exuma adasında fotoğraf çekinmek isterken köpek balığı saldırısına uğradı.Bir ay önce 19 yaşındaki Katarina Zarutskie, erkek arkadaşı ve ailesiyle Bahamalar'a gitti. Genç kız, yemekten dönerken Staniel Cay olarak bilinen bölgede hemşire köpekbalıklarıyla yüzen insanları gördü ve onlarla fotoğraf çekilmek istediğini söyledi.Erkek arkadaşının ailesinin endişelerine rağmen Zarutskie karşısına bir kez çıkabilecek bu yüzme deneyimini kaçırmak istemedi ve havuza girdi. Sonra genç kız sırt üstü uzandı ve hemşire köpekbalıklarından bir tanesi kolundan ısırdı.Zarutskie, o anları şöyle anlattı: "Geriye doğru kendimi bıraktım. Sonra köpekbalığı geldi, kolumdan ısırdı ve beni aşağı çekti."Zarutskie, sakin kalarak suya kan damlamaması için kolunu sudan çıkarmaya çalıştı. Model, korktuğunu fakat oradan güvenli bir şekilde çıkmak istiyorsa yanlış yapmaması gerektiğini bildiğini söyledi, yaşananlardan büyük bir ders çıkardığını ekledi: "Onlar vahşi hayvanlar ve bu kontrol edilemeyecek bir durum."Genç kız, köpekbalıklarıyla yüzmeyi düşünen herkesi uyararak, "İnsanlara bunu yapmalarını tavsiye ederim ama bu konuda zeki olmalılar. Köpekbalıkları kendi evlerindeler" ifadelerini kullandı.Köpekbalığının taşıdığı bakteriler yüzünden birden fazla antibiyotik kullanan Zarutskie'nin kolu ise iyi durumda.Öte yandan Zarutskie kendisine yöneltilen eleştirilere şöyle yanıt verdi: "Basın olayı kendi istediği şekilde kullandı ve hikayeyi, ben aptal ve sarışın bir Instagram modeliymişim gibi lanse ettiler. Bir sürü insandan kaba ve nefret dolu yorumlar aldım. Daha önceki sörf ve scuba diving deneyimlerimden biliyorum ki hemşire köpekbalıkları genelde güvenilirdir. Instagram'da onlarla fotoğraf çektirmiş pek çok insan gördüm."