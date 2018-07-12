Ak Parti Şanlıurfa’dan İstifa Açıklaması

Yazılı Yapılan Açıklamada Şu İfadelere Yer Verildi;
''Partimiz İl Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla, partimize mensup Belediye Meclis Üyelerinin partimiz tüzük ve yönetmeliklerine aykırı hareketler ve tutumlar sergilemesi neticesinde kesin ihraç kararıyla disipline sevk edilmiştir. AK Parti bir dava partisidir, AK Parti her yönüyle kurumsal bir partidir. Bu anlamda da partimizin disiplin organı ivedi bir şekilde çalışmaya başlamıştır. Her bir AK Parti mensubu parti tüzüğüne parti adabına uymak durumundadır. 24 Haziran seçimlerinde bahsi edilen arkadaşlarımız bölgelerindeki seçim çalışmalarında partimizin dışında hareketler ve tutumlar sergilemişlerdir. Adı geçen Meclis üyelerimiz sosyal medyada ve internet ortamında yaptıkları paylaşımlar kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bu sebeple altı Meclis Üyesinden sadece Mahmut Gündoğdu'nun istifa dilekçesi elimize ulaşmış fakat diğer arkadaşlarımızın (Mustafa Aygat, Mustafa Şahin, Cuma Elma, Zeki Kırgıl, İmam Tanrıkulu) istifa dilekçeleri veya istifa ile ilgili herhangi bir belge partimize ve ilgili birimlerimize henüz ulaşmamıştır. Bu meclis üyesi arkadaşlarımız disiplin kuruluna yönetim kurulumuzun aldığı kararla sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur…''
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