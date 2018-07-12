Ak Parti Şanlıurfa’dan İstifa Açıklaması

Geçtiğimiz Günlerde Ak Parti Meclis Üyeliğinden 4 Kişinin İstifa Ettiği İddia Edilmişti.Ak Partiden Yazılı Yapılan Açıklamada İse Sadece Bir Kişinin İstifa Dilekçelerinin Kendilerine Ulaştığı Belirtildi.Yazılı Yapılan Açıklamada Şu İfadelere Yer Verildi;