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Bu haber 12 Temmuz 2018 09:05:29 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı’nın Buzağı İle Seyahati Görenleri Şaşırttı

Şanlıurfa’da bir vatandaş buzağı ile seyahat etti.

Urfalı’nın Buzağı İle Seyahati Görenleri Şaşırttı

Büyük çoğunluğunun hayvancılıkla uğraştığı Şanlıurfa’da bir vatandaş buzağı ile seyahat etti. Hastalanan hayvanı veterinere götürmek için bu yolu seçen vatandaş benzinlikte durunca görenler tarafından kameralara kaydedildi.
 
İşte Urfalı’nın buzağı ile seyahati;


 
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Urfalı’nın Buzağı İle Seyahati Görenleri Şaşırttı
Urfalı’nın Buzağı İle Seyahati Görenleri Şaşırttı
Şanlıurfa’da bir vatandaş buzağı ile seyahat etti.
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