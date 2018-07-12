Çiftçiye şok! 420 milyonluk fatura

Gübre üreticileri, el yapımı patlayıcılarda kullanılan nitrat içerikli gübrelerin izlenmesi amacıyla Tarım Bakanlığı'nın getirdiği DNA ve barkod uygulaması nedeniyle ortaya çıkan 230 milyon liralık maliyeti gübre fiyatlarına yansıtmaya hazırlanıyor. Böylece zaten çiftçinin şikayet ettiği gübre fiyatları yüzde 5-8 zamlanacak. Yılda 6 milyon ton gübrenin tüketildiği 7.2 milyar liralık pazarda araya aracılar da girince çiftçilere 420 milyon liralık zam faturası çıkacak. Yem ve gübre maliyetleri altında her gün daha da ezilen çiftçiye bir darbe de “DNA ve barkod uygulaması” zammından gelecek. Tarım Bakanlığı'nın 2016 yılında çıkardığı genelgeyle el yapımı patlayıcılarda kullanılan nitrat içerikli gübreye getirdiği “DNA ve barkod” ile izleme zorunluluğunun 2017 yılında tüm gübrelere uygulanması kararlaştırıldı. Tarım eski Bakanı Faruk Çelik, uygulamayı teröristleri izleme ekipmanları üreten Duygu Havacılık Savunma Sanayi Ticaret A.Ş. şirketine ihale etti.Bayilere kamera ve gübre ambalajlarına DNA ve barkodu kapsayan bu uygulamanın 230 milyon TL'ye ulaşan faturası gübreye ton başına yaklaşık 70 TL zam olarak yansıyacak.