15 Temmuz'da Urfa'da Neler Yapılacak, İşte Program

15 Temmuz Günü Otobüsler Ücretsiz Olup Sabaha Kadar Hizmet Verecekler. İşte 15 Temmuz’da Urfa’nın Programı;
15 TEMMUZ 2018 PAZAR11:00 15 Temmuz Şehitleri Kabirlerinin Ziyareti
Yer: Bediüzzaman Mezarlığı
12:37 Öğle Namazı ve akabinde 15 Temmuz Şehitleri için Mevlid
Yer: Dergah Cami
19:00 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anısına resim ve fotoğraf sergisi.
Yer: Arkeoloji Müzesi önü
20:00 Akşam Namazı ( Toplu Kılınacaktır)
Yer: Müze Önü Etkinlik Alanı
20:30 15 Temmuz Program Açılışı ve Kuran Tilaveti
20:50 Mehteranı Haliliye Gösterisi
21:25 Yatsı Namazı ( Toplu Kılınacaktır).
Yer: Müze Önü Etkinlik Alanı
22:00 15 Temmuz Konulu Belgesel ve Şiir Gösterimleri
22:30 Grup Yürüyüş
23:30 15 Temmuz Konulu Belgesel Gösterimi
00:13 15 Temmuz Programları çerçevesinde tüm camilerde SELA okunması
00:30 Harun Beyaz Konseri
01:10 İkramlar ( Çorba,Çay,Su vb..)
02:00 Protokol Konuşmaları
04:10 Sabah Namazı
15 Temmuz Etkinlikleri Kapanış.
Yorum Yap