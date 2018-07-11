15 Temmuz'da Urfa'da Neler Yapılacak, İşte Program

15 TEMMUZ 2018 PAZAR

Şanlıurfa’da 15 Temmuz Etkinlikleri Sabahın İlk Saatlerine Kadar Sürecek.15 Temmuz Günü Otobüsler Ücretsiz Olup Sabaha Kadar Hizmet Verecekler. İşte 15 Temmuz’da Urfa’nın Programı;11:00 15 Temmuz Şehitleri Kabirlerinin ZiyaretiYer: Bediüzzaman Mezarlığı12:37 Öğle Namazı ve akabinde 15 Temmuz Şehitleri için MevlidYer: Dergah Cami19:00 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anısına resim ve fotoğraf sergisi.Yer: Arkeoloji Müzesi önü20:00 Akşam Namazı ( Toplu Kılınacaktır)Yer: Müze Önü Etkinlik Alanı20:30 15 Temmuz Program Açılışı ve Kuran Tilaveti20:50 Mehteranı Haliliye Gösterisi21:25 Yatsı Namazı ( Toplu Kılınacaktır).Yer: Müze Önü Etkinlik Alanı22:00 15 Temmuz Konulu Belgesel ve Şiir Gösterimleri22:30 Grup Yürüyüş23:30 15 Temmuz Konulu Belgesel Gösterimi00:13 15 Temmuz Programları çerçevesinde tüm camilerde SELA okunması00:30 Harun Beyaz Konseri01:10 İkramlar ( Çorba,Çay,Su vb..)02:00 Protokol Konuşmaları04:10 Sabah Namazı15 Temmuz Etkinlikleri Kapanış.