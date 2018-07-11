Kitap Kurdunun, Urfa İl Birincisi Suruç’tan

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)’nın Düzenlediği Kitap Kurdu Yarışmasının Urfa İl Birincisi Suruç İlçesinden Berfin Gör Oldu.Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Biz de kaybettiğin bu dostu bulman için sana yardımcı olmak istiyoruz Kitap Kurdu yarışması ile; Türkiye'deki ortaokullarda öğrenim gören tüm öğrencilerin katılabileceği "Kitap Kurdu" adlı yarışmayı düzenledi.15 Şubat-15 Nisan Tarihinde Düzenlenen Yarışmaya, Türkiye’den Yüz binlerce Genç Başvurdu.Yarışma Sonuçları Akşam Saatlerinde Tügva’nın Resmi Sitesinden Yayınlandı.Yarışmanın İl Birincisi Suruç’tan Berfin Gör Oldu.Tügva Şanlıurfa İl Birincisini Sosyal Medya Hesabı Üzerinde Açıklayan Urfa İl Temsilcisi Bekir Bekiroğlu Şu İfadelerde Bulundu;#TÜGVA Kitap Kurdu Türkiye finali sonuçları açıklandı. Şanlıurfa İl Birincisi Suruç ilçemizden Berfin Gör kardeşimiz oldu. Tebrik ederim.