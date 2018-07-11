‘Fakıbaba Önemli İşler Yaptı, Biz Daha İyisini Yapacağız’

Çiçeği Burnunda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kendisinden Önce Ahmet Eşref Fakıbaba Tarafından yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.Tarım ve Orman Bakanlığında Gerçekleştirilen Toplantıda Birim Amirleri, Bakan Pakdemirli’ye Detaylı Bir Sunum Yapıp Bilgi Verdiler.Çalışmalar ve projeler hakkında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli,dedi.