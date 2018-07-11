‘Fakıbaba Önemli İşler Yaptı, Biz Daha İyisini Yapacağız’

Tarım ve Orman Bakanlığında Gerçekleştirilen Toplantıda Birim Amirleri, Bakan Pakdemirli’ye Detaylı Bir Sunum Yapıp Bilgi Verdiler.
Çalışmalar ve projeler hakkında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli,
"Önceki bakanlarımız, tarım ve ormancılık alanlarında sizlerle birlikte bir ekip halinde çok değerli ve başarılı işler yapmışlar. Ülke olarak önümüzde yeni bir dönem var. Bu dönemde bizler, daha önceden ortaya konmuş başarıların üzerine yeni başarılar ekleyerek geldiğimiz noktayı daha ileriye taşıyacağız. Bakanlık bürokratlarımızla, bütün çalışanlarımızla el ele vererek tarım ve ormancılık politikalarımızı 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda daha da geliştireceğiz."dedi.
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