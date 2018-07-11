Ekinci; Masada Değil Sahadayız!

‘SIKILMADIK EL, DOKUNULMADIK YÜREK KALMAYACAK ‘

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci Şikâyet ve Talepleri İlk Ağızdan Öğrenip Çözmeye Devam Ediyor.Sıkılmadık El Kalmacayak Anlayışıyla Yola Çıkan Ekinci Mahalle-Ev-Esnaf Ziyaretlerini Periyodik Hale Getirdi.Son Olarak Direkli Mahallesine Geçen Ekinci,Mahalle Muhtarı Mehmet Kestop’la Beraber Ziyaretlerine Devam Etti.Ekinci Başkanı Olduğu Eyyübiye Belediyesinin Yaptığı Çalışmaları İnceleyerek,Talepleri Yerinde Değerlendirdi.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. ‘Sıkılmadık el, dokunulmadık yürek kalmayacak ‘ düsturuyla hareket eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, mahalle ziyaretleri ve çat kapılarla vatandaşın sesine kulak veriyor. Periyodik hale getirdiği mahalle ziyaretlerinde son olarak Direkli Mahallesine geçen Başkan Ekinci, burada Mahalle Muhtarı Mehmet Kestop’la birlikte vatandaş ve esnaf ziyareti yaptı. Ana cadde ve mahalle aralarındaki esnafı ziyaret eden Başkan Ekinci, belediyenin yaptığı çalışmaları inceleyip vatandaşlar tarafından kendisine iletilen talepleri değerlendirdi. İlk günden itibaren çat kapı ev ziyaretleriyle vatandaşların taleplerini birinci ağızdan aldıklarını belirten Başkan Ekinci,” Mekan belediyeciliğinden ziyade saha belediyeciliği yapmaya çalışıyoruz. “ dedi.Sık sık vatandaşlar arasında bulunduklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci,yaptığı açıklamada şunları söyledi;” Bugün Direkli mahallemizde Mahalle Muhtarlarımız ile birlikte mahalle sakinlerimiz ve ana caddedeki ve mahalle arasındaki esnaflarımızı ziyaret ettik. Belediyemizin teknik ekibi ile beraber mahallemizde teknik açıdan yapılması gerekenler hakkında istişarelerde bulunduk. Bugün gördük ki Direkli mahallemize çok ciddi hizmetlerde bulunmuşuz. Bölgede yaptığımız ziyaretler esnasında gerek vatandaşlar gerekse de esnaf tarafından bizlere iletilen bazı eksikliklerin giderilmesi için de ilgili arkadaşlara talimat verdik. Bizlere iletilen park talebini de değerlendirmeye aldık. Vatandaşlarımızın arasında bulunup talepleri birinci ağızdan almaya ilk günden itibaren devam ediyoruz. Mekan belediyeciliğinden ziyade saha belediyeciliği yapıyoruz. Bundan sonrada mekanda değil sahada olmaya devam edeceğiz. “Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye mahalleye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Direkli Mahalle Muhtarı Mehmet Kestop ise,” Belediye Başkanımız teknik ekibi ve yardımcıları ile beraber Direkli mahallemizdeki vatandaşlarımızı ziyaret etti. Çeşitli noktalarda Belediye Başkanımız ile istişare ettik. Rutin mahalle ziyaretlerinden dolayı Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci'ye ve ekibine mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.” Dedi.