Suruç Eski Belediye Başkanı ve Oğlu'nun İnfazında Yeni Gelişme

İLK SALDIRIDAN KURTULDU,2.SİNDE HAYATINI KAYBETTİ

SALDIRIYI PKK’MI YAPTIRDI?

AK PARTİ SAFINDA OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

SALİH TEKİNALP KİMDİR?,HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Şanlıurfa’ya Bağlı Suruç İlçesinin 1994-1999 Yıllarında Belediye Başkanlığını Yürüten Salih Tekinalp ve oğlu Sinan’a yönelik suikastında yeni bir gelişme yaşandı.Salih Tekinalp’a yapılan ilk saldırı,18 Haziran 2014 yılında gerçekleştirilmişti. Başkan Tekinalp Yapılan Bu Saldırıdan Hafif Yaralarla Kurtulmuştu. Daha Sonra Tekinalp, Savcılığa suç duyurusunda bulundu ve saldırı için gelen aracın Mehmet Dal’a ait olduğunu bildirdi. İfadesi Alınan Zanlı Mehmet Dal Daha Sonra Serbest Bırakıldı. İlk Saldırıdan Yaklaşık 4 Ay Sonra 19 Ekim 2014’te ise Salih Tekinalp, oğlu Sinan’la seyir halindeyken silahlı saldırı sonucunda Hayatını Kaybetti.Tekrar gözaltına alınan Mehmet Dal, Eski Başkan Tekinalp’e yönelik iki saldırının da Dağda PKK Saflarında Bulunan Abisi Sabri Dal ve arkadaşı Mehmet Emin Elçi’nin Yönlendirmesiyle gerçekleştirildiğini, talimatın Nimet Aşut, Esat Malkuç ve Siphan Esim’den geldiğini İfade Etti.Mehmet Dal’ın İddialarına Göre Eski Başkan Tekinalp, Ak Parti Safında Olduğu İçin Öldürüldü. Dava Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ederken cinayet emrini verdiği iddia edilen Esat Malkuç, İstanbul’da yakalandı. Silivri Cezaevi’ne konan Malkuç, 2010-2011 yılları arasında BDP Cizre İlçe Başkanlığı yaptığını, KCK soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan yakalama kararından ötürü yedi yıl önce Irak’a yerleştiğini belirterek, suçlamaları reddetti.- 1994'te CHP'den Suruç Belediye Başkanı seçildi.- 1994-1999 yılları arasında belediye başkanlığı görevini sürdürdü.- Yarış atı sahibiydi ve at yetiştiriciliği de yapıyordu.- Salih Tekinalp, bölgede bulunan Dinay aşiretinin ileri gelenlerindendi.