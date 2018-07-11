Dedaş'tan Urfa Atağı

Urfa İçin Özel Mesai

Dedaş, Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde Kesinti Sayısını En Aza İndirmek İçin Yoğun Mesai Yapıyor.Dicle Elektrik Dağıtım, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Başlatmış Olduğu Kaliteli Enerji ve Daha Az Kesinti Bakım Uygulama Çalışması 40 Dereceyi Aşan Sıcaklıkta Devam Ediyor.Dicle Elektrik, Birecik İlçesinin Meydan mahallesi ile Hastane, Yapıcı ve Mimar Sinan caddelerine 100 aydınlatma Direğinin Bakım Ve Onarımını Yaptı. Ekipler Aynı Zamanda Gece de Çalışarak İlçe’de 30 Km.lik Hattın Bakımını YaptıAşırı Sıcaklarda Çalışan Dedaş Ekipleri Şu an Arıza Olan Yerleri, Arıza Olması Muhtemel Bölgeleri Belirleyerek Güçlendirme Çalışmalarını Sürdürüyor. Dicle Elektrik Aynı Zamanda Elektrik Telleri İçin Tehlike Olan Ağaç Dallarını Buduyor. Dicle Elektrik’in 40 Dereceyi Aşan Bu Sıcakta Yaptığı Çalışmalar İlçe Halkı Tarafından Takdirle Karşılandı.