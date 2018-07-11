Urfa’da Miting Olduğunda Saksılar Bir Köşeye Mi Çekilecek?

Urfa’da Gölgesinde Oturabileceğimiz Bir Ağaç YokOksijenin az, gölgelik alanların hiç olmadığı Şanlıurfa’da şimdi ağaçlandırma çalışmaları için canla başla çalışılıyor. Fakat bir yol kat edilemiyor. Gölgesinde oturabilmek için yıllarca beklediğimiz, emek verdiğimiz ağaçlara acımadan kıyanlar, şimdilerde doğal toprağın üzerine döktükleri beton yığınlarını ağaçlandırmaya çalışıyor.
Ağaç Dikmeyi Değil Sökmeyi SeviyoruzBeton yığınlarına saksı çiçekleri yerleştirenler Şanlıurfa’yı yeşillendirdiklerini sanıyorlar. Şanlıurfa’nın kuraklığına doğal çarelerin var olduğunu ve bu doğal çareleri katlettiklerini belirten bir doğa severin konu hakkında yaptığı yorumda; “Ağaçları kesip üstüne beton döken insanlar şimdi gelmiş saksılarla çiçek koyuyorlar Urfa’nın dört bir yanına. Ağaç dikmeyi değil de sökmeyi seven bir millet olduğumuz her halimizden belli” ifadelerini kullandı.
Şimdi saksı ağaçlardan yeşil alan çıkarma gayreti içerisinde olan yetkililere boşa kürek çektiklerini hatırlatarak; “Meydan mı? Yeşil Alan mı? Miting olduğunda saksılar bir köşeye mi çekilecek?” sorularını yöneltiyoruz.
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