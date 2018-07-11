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Bu haber 11 Temmuz 2018 12:30:45 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Miting Olduğunda Saksılar Bir Köşeye Mi Çekilecek?

Şanlıurfa’da ağaçlık alanlar tek tek kesilip yerine beton yığınları ile kaplandı. Yapılan binalar, alışveriş merkezleri yüzünden kesilen ağaçlardan sonra şehrin nefes alması engellenirken, kesilen binlerce ağaç yerine saksı ağaçları yerleştirilmeye başlandı. Vatandaş soruyor; “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?”

Urfa’da Miting Olduğunda Saksılar Bir Köşeye Mi Çekilecek?

Zamanında Topçu Meydanı, Vergi Dairesi ve tekel ve üzüm deposu bahçeleri gölge veren kocaman ağaçlık alanlardı. Bunların yerine binalar alışveriş merkezleri yapılma kararı alındıktan sonra binlerce ağaca acımadan kıyıldı. Kesilen ağaçlık alanın üstüne beton dökülüp şehirleşme için adım atılırken, şehrin nefes alabilmesi için tek bir ağaç bile bırakılmadı.
 

Urfa’da Gölgesinde Oturabileceğimiz Bir Ağaç Yok

Oksijenin az, gölgelik alanların hiç olmadığı Şanlıurfa’da şimdi ağaçlandırma çalışmaları için canla başla çalışılıyor. Fakat bir yol kat edilemiyor. Gölgesinde oturabilmek için yıllarca beklediğimiz, emek verdiğimiz ağaçlara acımadan kıyanlar, şimdilerde doğal toprağın üzerine döktükleri beton yığınlarını ağaçlandırmaya çalışıyor.
 

 Ağaç Dikmeyi Değil Sökmeyi Seviyoruz

Beton yığınlarına saksı çiçekleri yerleştirenler Şanlıurfa’yı yeşillendirdiklerini sanıyorlar. Şanlıurfa’nın kuraklığına doğal çarelerin var olduğunu ve bu doğal çareleri katlettiklerini belirten bir doğa severin konu hakkında yaptığı yorumda; “Ağaçları kesip üstüne beton döken insanlar şimdi gelmiş saksılarla çiçek koyuyorlar Urfa’nın dört bir yanına. Ağaç dikmeyi değil de sökmeyi seven bir millet olduğumuz her halimizden belli” ifadelerini kullandı.
 
Şimdi saksı ağaçlardan yeşil alan çıkarma gayreti içerisinde olan yetkililere boşa kürek çektiklerini hatırlatarak; “Meydan mı? Yeşil Alan mı? Miting olduğunda saksılar bir köşeye mi çekilecek?” sorularını yöneltiyoruz.



 
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Urfa’da Miting Olduğunda Saksılar Bir Köşeye Mi Çekilecek?
Urfa’da Miting Olduğunda Saksılar Bir Köşeye Mi Çekilecek?
Şanlıurfa’da ağaçlık alanlar tek tek kesilip yerine beton yığınları ile kaplandı. Yapılan binalar, alışveriş merkezleri yüzünden kesilen ağaçlardan sonra şehrin nefes alması engellenirken, kesilen binlerce ağaç yerine saksı ağaçları yerleştirilmeye başlandı. Vatandaş soruyor; “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?”
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