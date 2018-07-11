Başkan Peltek’ten Yeni Kabineye Kutlama

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO)Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, yeni kabineyi kutladı.

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ülkemize hayırlı olmasını temenni ettiği bir mesaj yayımlayarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ve yeni kabine üyelerini kutladı.

Başkan İ.Halil Peltek mesajında, “Sayın Cumhurbaşkanımızı, kabinede görev alan bakanlarımızı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görev yapacak tüm milletvekillerimizi tebrik ediyor, yeni yönetim sisteminin ve yeni hükümetin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni bir yönetim anlayışı çerçevesinde oluşturulan, bürokrasinin azaldığı, istikrar ve güven ile ülkemizin kalkınmasına hız kazandıracağına inandığımız bu hükümet sisteminin, ekonomiye canlılık getireceğine, reel sektörün de önü açacağına, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde göreve gelen bakanlarımızın, hem hizmet hem de koordinasyon konusunda başarılı olacaklarına inancımız tamdır” dedi.

Başkan Peltek şöyle devam etti: “Yönetim sistemindeki bu değişiklikle bürokrasinin azalması, hızlı bir kalkınmaya zemin hazırlayacak, kamu ve özel sektörün işbirliğiyle oluşturulacak istikrar ve güven süreci de üretim, istihdam ve ihracatımıza ivme kazandıracaktır. Bizler Şanlıurfa iş dünyası temsilcileri olarak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yeni kabinemizin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ve bütün bakanlarımıza başarılar diliyoruz."