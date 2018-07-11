Başkan Erdoğan'ın,Üstünü Çizdiği 23 İsim

ERDOĞAN 23 BAKANIN ÜZERİNİ ÇİZDİ

Geçtiğimiz Gün Göreve Başlayan Başkan Erdoğan,Yeni Kabinede Yeni İsimlere Bakanlık Verirken,23 İsmin Üstünü Çizdi.Yeni Sistemin Kabinesinde bazı eski bakanların yer alacağı beklenirken bakanlıklar için yeni isimlerin geçeceği de belirtiliyordu. Erdoğan'ın yeni kabinesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koltuklarını korurken, Erdoğan'ın damadı ve eski Enerji Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirildi. Bu 4 isim dışında diğer bakanlar yeni kabinede kendine yer bulamadı.İşte Üstü Çizilen İsimler;