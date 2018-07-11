Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 11 Temmuz 2018 11:43:31 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Dünya'ya Açılıyor,100 Ülkede Tanıtılacak

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesinde Bulunan Göbekli tepe,UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alındı

Urfa Dünya'ya Açılıyor,100 Ülkede Tanıtılacak

İnsanların Yapmış Olduğu En Önemli Eserlerden Biri Olan Göbeklitepe, 12 bin yıllık geçmişiyle Dünya tarihin sıfır noktası olarak gösterilen Şanlıurfa’nın Göbeklitepe Arkeolojik Alanı, Türkiye’nin 18’inci varlığı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi.

Bahreyn’in başkenti Manama’da devam eden 42’nci Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla listeye dâhil edilen Göbeklitepe, tarih öncesi avcı ve toplayıcı grupların hayatları ve inanç sistemleri hakkında bugüne kadar tüm bilinenleri değiştiren bir miras olarak dikkati çekiyor. Kireçtaşı bir plato üzerinde yapay olarak oluşturulmuş bir höyük olan ve Stonehenge’den yaklaşık 6 bin yıl daha önceye tarihlenen Göbeklitepe, bilinen en eski megalitik yapı örneklerini barındırıyor. Törensel amaçlı kullanıldığı düşünülen, kireçtaşından yapılmış T şeklindeki yekpare dikilitaşların ön plana çıktığı yuvarlak, oval ve dörtgen yapılardan oluşan arkeolojik alan insanlık tarihine ışık tutuyor.

GÖBEKLİTEPE 100 ÜLKEDE TANITILACAK

Dünyaca Ünlü Türk Dr. Mehmet Öz, Göbeklitepe’de edindiği bilgileri ve yaptığı röportajları, ABD’de yayımlanan “The Dr. Oz Show” isimli programında paylaşacak. Dr. Öz:  “Şovum 100 ülkede yayınlanıyor. Onun için bütün Arap ülkelerinde, Doğu Avrupa’da, Asya’da ve tabii Amerika’da gösterilecek. Göbeklitepe’nin Türkiye’de olması inanılmaz bir şey. Herkes mutlaka görmeli” dedi.

Binlerce Çeşit Bitkii801 Hayvan Çeşidi 

Çin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Fanjingshan, flora ve faura çeşitliliği açısından Çin’in ‘gen veri tabanı’ olarak anılıyor. Bölgede 2 bin çeşit bitki, 801 tür hayvan bulunuyor. Bunlardan 31 bitkinin nesli tükenmek üzere, 19 tür hayvan için de aynı tehlike söz konusu.

Kayalar tual gibi

Yaklaşık 4 milyon hektarlık yüz ölçümüyle Kolombiya’nın en büyük doğal parkı olan Chiribiquete’de yerlilerden kalma 70 bin kaya resmi ile bazıları Eyfel Kulesi’nin 3 katı büyüklüğünde 38 dev kayalık yer alıyor. 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda Dünya Miras Listesi’ne alınan Chiribiquete, “Amazonların Sistine Şapeli” olarak tanınıyor. Parkın Dünya Miras Listesi’ne girmesiyle 700’den fazla endemik bitki çeşidi de koruma altına alınacak.

5 bin yıllık mısır tarlası

Meksika’nın Tehuacan-Cuicatlan Vadisi de Göbeklitepe gibi Unesco listesine giren güzelliklerden... Oaxaca eyaletinde bulunan Vadi, hem tabii hem de kültürel özelliklerinden ötürü, “karma koruma alanı” olarak Dünya Miras Listesi’ne dâhil edildi.  Araştırmacılar, 5 bin yıl önce bölgede mısır yetiştirildiğine dair kanıtlar bulmuştu.

Gün yüzüne çıkıyor

İspanya’nın Endülüs bölgesinde yer alan Cordoba kentindeki Orta Çağ’dan kalma Medinetü’z-Zehra Sarayı da Dünya Mirası listesine alındı. 936 yılında yaptırılan saray, bin yıl toprak altında kaldıktan sonra 20’inci yüzyılın başlarında bulundu. Saray, İslam mimarisinin önemli yapıtlarından kabul ediliyor.
 
Etiketler
Yorum Yap
Kültür
Urfa Dünya'ya Açılıyor,100 Ülkede Tanıtılacak
Urfa Dünya'ya Açılıyor,100 Ülkede Tanıtılacak
Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesinde Bulunan Göbekli tepe,UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alındı
Göbeklitepe,Nedir,Nasıl Bulundu,Uzaylılar Mı Yaptı?,İşte Tüm Detaylar
Göbeklitepe,Nedir,Nasıl Bulundu,Uzaylılar Mı Yaptı?,İşte Tüm Detaylar
Göbeklitepe Muhafızı kitabının yazarı Yonca Eldener, UNESCO Dünya Mirası listesine giren Göbeklitepe hakkında bilmeniz gerekenleri yazdı.
Göbeklitepe Urfa'nın Kaderini Değiştirebilecek mi?
Göbeklitepe Urfa'nın Kaderini Değiştirebilecek mi?
12 bin yıllık Göbeklitepe’de ortaya çıkan bulgular bilinen tarihin yeniden yazılmasına neden oldu.
Göbeklitepe,Urfa İçin Büyük Şans!
Göbeklitepe,Urfa İçin Büyük Şans!
Dünyanın orijinal hâliyle günümüze kalmış en eski tapınağı Göbeklitepe… Tarih sahnesinde ‘devrim’ niteliğinde bir keşif olarak tanımlanıyor.
Kahraman Kim?,Altaylı'da Tartışmalara Katıldı!
Kahraman Kim?,Altaylı'da Tartışmalara Katıldı!
Habertürk köşe yazarı Fatih Altaylı, Göbeklitepe’yi yazdı.
Göbeklitepe Tartışmasında İşin Aslı Ne?
Göbeklitepe Tartışmasında İşin Aslı Ne?
Tartışmanın fitilini Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç’un “Göbeklitepe, Ece Vahapoğlu’dur!” başlıklı yazısı ateşledi.
Romalıların Son Kalıntısı 'Dikmeler' İçin Harekete Geçildi
Romalıların Son Kalıntısı 'Dikmeler' İçin Harekete Geçildi
Viranşehir Belediyesi, tarihine sahip çıkmaya devam ediyor.
Göbeklitepe, Mısır Piramitleri kadar ilgi çekecek
Göbeklitepe, Mısır Piramitleri kadar ilgi çekecek
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne giren Göbeklitepe, avcı-toplayıcı yaşam biçiminden, tarım ve hayvancılığa geçiş sürecini anlamamıza önemli katkılar sağlayan ve tapınak mimarisi ile sanatın doğuşu açısından benzersiz bir tarih öncesi yerleşimdir
Üzeyir Mirzade Yaxşı Olar Şarkısı Rekora Koşuyor
Üzeyir Mirzade Yaxşı Olar Şarkısı Rekora Koşuyor
Azerbaycanlı ünlü ses sanatçısı Üzeyir Mirzade Yaxşı Olar Şarkısı ile internet ortamında milyonlarca kişi tarafından dinlnerek Rekora Koşuyor.
Göbeklitepe nerede bulunuyor? İşte Göbeklitepe'nin tarihi
Göbeklitepe nerede bulunuyor? İşte Göbeklitepe'nin tarihi
DÜNYANIN en eski tapınakÿmerkezi olarak nitelendirilen Şanlıurfa’daki Göbeklitepe, Bahreynde düzenlenen 42’nciÿDünya Mirası Komita Toplantısı’nda UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabul edildi. Bu gelişmenin ardından Göbeklitepe'nin nerede olduğu merak ediliyor. İşte Göbeklitepe hakkında detaylar
Urfa'da Bulunuyor,Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdi
Urfa'da Bulunuyor,Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdi
Şanlıurfa’da yer alan ve dünya çapında bilinen en eski anıtsal tapınak olan Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdi.
Urfa, İçin Heyecanlı Bekleyiş Devam Ediyor
Urfa, İçin Heyecanlı Bekleyiş Devam Ediyor
Dünyanın bilinen en eski mabet kompleksi sayılan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe, UNESCO’nun “Dünya Mirası Listesi” yolunda.
Başkan Peltek’ten Yeni Kabineye Kutlama
Başkan Peltek’ten Yeni Kabineye Kutlama
Başkan Erdoğan'ın,Üstünü Çizdiği 23 İsim
Başkan Erdoğan'ın,Üstünü Çizdiği 23 İsim
Urfa Dünya'ya Açılıyor,100 Ülkede Tanıtılacak
Urfa Dünya'ya Açılıyor,100 Ülkede Tanıtılacak
Yeni Sistemde Urfalı Yok, Fakıbaba Görevini Devretti
Yeni Sistemde Urfalı Yok, Fakıbaba Görevini Devretti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
40°C / 24°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:22
Güneş
05:07
Öğle
12:37
İkindi
16:26
Akşam
19:56
Yatsı
21:31
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿