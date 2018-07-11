Adnan Oktar Gözaltına Alındı

Adnan Oktar’a Askeri Casusluk Suçlaması

Televizyonlarda yaptığı program ile 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna İstanbul merkezli 4 ilde 120 adreste sabaha karşı dev operasyon başlatıldı.Operasyonda Adnan Oktar ve çok sayıda kişi hakkında gözaltına alındı. Çengelköy'deki evinde gözaltına alınan Adnan Oktar ve korumalarının bir süre polise direndikleri öğrenildi.Bölgeye özel harekat polislerinin gönderildiği belirtildi. Suçlamalar arasında organize suç örgütü kurmak, siyasi ve askeri casusluk, inanç istismarı ve küçük çocuklara taciz iddiaları yer alıyor.'Kedicikleri' olarak bilinen kadınlar ile sık sık gündemde yer alan Adnan Oktar ve yaklaşık 235 kişi hakkında gözaltı kararının olduğu operasyon sabaha karşı başladı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 4 ilde başlatılan operasyon devam ediyor.Adnan Oktar'ın İstanbul'daki ev ve işyerlerinde arama yapılıyor.