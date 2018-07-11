Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kızını Taciz Eden Adamı Hadım Etti

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki iddialara göre Ankara Demetevler'de bir baba, kızını taciz ettiği iddia edilen adamı, sokak ortasında yakaladı."Kızını taciz eden sapığı yakalayarak hadım etti" başlığı ile paylaşılan video sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.İddiaya göre 30'lu yaşlarda bir adam, 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Baba, güvenlik kamerasından kızını taciz eden adamı tespit etti. Daha sonra da marketten aldığı bıçakla adamı yolun ortasında kasığından bıçaklayarak yaraladı.Sosyal medyada dolaşan videoda kızı taciz ettiği iddia edilen adamın eşi, olay yerine geldiğinde "kim yaptı" diye bağırdığında çevredeki vatandaşlardan biri, "Taciz ettiği kızın babası yaptı" diyerek cevap verdi.İşte sosyal medyadan gelen tepkiler: