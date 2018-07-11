Şanlıurfa DKMP’de Saka Kuşları Tedavi Edildi

Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürülüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi doğada yaralanmış ve hayatını sürdürmekte zorluk çeken hayvanları tedavi ederek doğal yaşamı ile buluşturuyor.Son olarak yaralanan bir saka kuşunu tedavi eden bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, tedavisi biten saka kuşunu doğal yaşamına bıraktı.