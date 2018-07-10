Batu Bir Ora Bir Bura, Yeni Takımı Belli Oldu

Urfaspor’un Eski Forveti Batuhan Karadeniz Kimdir?

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Şanlıurfaspor’un Eski Forveti Batuhan Karadeniz’in Yeni Takımı Belli Oldu.Geçtiğimiz Hafta, Kardemir Karabükspor’a Transfer Olduğu İddia Edilen Batuhan’ın, Transfer Olmadığı Ortaya Çıktı.Geçen Sezon Sakaryaspor’da Başarılı Bir Performans Gösteremeyen Batuhan, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’a, 20 Gol Sözü Verdi.Adana Demirspor, Batuhan Karadeniz’in Top Koşturacağı 9. Takımı Oldu.İçerenköy İdman Yurdu alt yapısında futbol kariyerinin başlangıcına adım atan Batuhan Karadeniz sırası ile Beşiktaş, Eskişehir, Trabzon, Elazığ ve Sivasspor formalarını giymiştir. 1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Batuhan Karadeniz’in babası Beşiktaş takımının eski kalecilerinden olan Orhan Karadeniz’dir. Batuhan Karadeniz aslen Trabzon’ludur.Doğum tarihi: 24 Nis 1991Doğduğu il: Istanbul Türkiyeyaş: 27Boyu: 1,95 mUyruğu: Türkiye TürkiyeMevki: Forvet - SantraforAyak: sağ ayakOyuncu danışmanı: Altis Sportconsulting CompanyGüncel kulüp: Adana Demirspor Adana DemirsporTakıma katılma tarihi: 10 Tem 2018