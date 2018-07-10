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Bu haber 10 Temmuz 2018 21:40:48 Tarihinde eklenmiştir.

Batu Bir Ora Bir Bura, Yeni Takımı Belli Oldu

Şanlıurfaspor’un Eski Forveti Batuhan Karadeniz’in Yeni Takımı Belli Oldu.

Batu Bir Ora Bir Bura, Yeni Takımı Belli Oldu

Şanlıurfaspor’un Eski Forveti Batuhan Karadeniz’in Yeni Takımı Belli Oldu.

Geçtiğimiz Hafta, Kardemir Karabükspor’a Transfer Olduğu İddia Edilen Batuhan’ın, Transfer Olmadığı Ortaya Çıktı.

Geçen Sezon Sakaryaspor’da Başarılı Bir Performans Gösteremeyen Batuhan, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’a, 20 Gol Sözü Verdi.

Adana Demirspor, Batuhan Karadeniz’in Top Koşturacağı 9. Takımı Oldu.

Urfaspor’un Eski Forveti Batuhan Karadeniz Kimdir?

İçerenköy İdman Yurdu alt yapısında futbol kariyerinin başlangıcına adım atan Batuhan Karadeniz sırası ile Beşiktaş, Eskişehir, Trabzon, Elazığ ve Sivasspor formalarını giymiştir. 1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Batuhan Karadeniz’in babası Beşiktaş takımının eski kalecilerinden olan Orhan Karadeniz’dir. Batuhan Karadeniz aslen Trabzon’ludur.

Oyuncu Profili;

 
Doğum tarihi:    24 Nis 1991
Doğduğu il:         Istanbul  Türkiye
yaş:        27
Boyu:    1,95 m
Uyruğu:               Türkiye  Türkiye
Mevki:  Forvet - Santrafor
Ayak:    sağ ayak
Oyuncu danışmanı:        Altis Sportconsulting Company
Güncel kulüp:   Adana Demirspor            Adana Demirspor
Takıma katılma tarihi:    10 Tem 2018
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Spor
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Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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