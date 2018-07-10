Batu Bir Ora Bir Bura, Yeni Takımı Belli Oldu

Geçtiğimiz Hafta, Kardemir Karabükspor’a Transfer Olduğu İddia Edilen Batuhan’ın, Transfer Olmadığı Ortaya Çıktı.
Geçen Sezon Sakaryaspor’da Başarılı Bir Performans Gösteremeyen Batuhan, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’a, 20 Gol Sözü Verdi.
Adana Demirspor, Batuhan Karadeniz’in Top Koşturacağı 9. Takımı Oldu.
Urfaspor’un Eski Forveti Batuhan Karadeniz Kimdir?İçerenköy İdman Yurdu alt yapısında futbol kariyerinin başlangıcına adım atan Batuhan Karadeniz sırası ile Beşiktaş, Eskişehir, Trabzon, Elazığ ve Sivasspor formalarını giymiştir. 1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Batuhan Karadeniz’in babası Beşiktaş takımının eski kalecilerinden olan Orhan Karadeniz’dir. Batuhan Karadeniz aslen Trabzon’ludur.
Oyuncu Profili;
Doğum tarihi: 24 Nis 1991
Doğduğu il: Istanbul Türkiye
yaş: 27
Boyu: 1,95 m
Uyruğu: Türkiye Türkiye
Mevki: Forvet - Santrafor
Ayak: sağ ayak
Oyuncu danışmanı: Altis Sportconsulting Company
Güncel kulüp: Adana Demirspor Adana Demirspor
Takıma katılma tarihi: 10 Tem 2018
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