Şaban Özel Kastamonuspor'a İmzayı Attı

Şanlıurfapor’un Sözleşme Yenilemediği Sol Bek’te Oynayan 30 Yaşında ki Şaban Özel 2.Lig Ekiplerinden Kastamonuspor’a Transfer Oldu.Özel’in Sözleşme İmzaladığı Haberi Kastamonuspor’un İnternet Sitesinden Açıklandı.
Şaban Özel Urfapor Formasıyla Çıktığı 28 maçta görev aldı,28 maçta 1 gol kaydetti.
Şaban Özel Kimdir?30 Yaşında ki Sol Bek Özel,1 Haziran 2011 tarihinde Lübnan'la oynanan maçta ilk kez Türkiye A2 millî takımı formasını giydi.
Oyuncu Profili;isim: Şaban Özel
Doğum tarihi:1 May 1988
Doğduğu il: Sakarya Türkiye
yaş: 30
Boyu: 1,78 m
Uyruğu: Türkiye
Mevki: Defans - Sol Bek
Ayak: sol ayak
Güncel kulüp: Kastamonuspor 1966
Takıma katılma tarihi: 1 Tem 2018
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