Şaban Özel Kastamonuspor'a İmzayı Attı

Şaban Özel Kimdir?

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Kastamonuspor, Şanlıurfaspor forması giyen sol bek oyuncusu Şaban Özel ile sözleşme imzaladı.Şanlıurfapor’un Sözleşme Yenilemediği Sol Bek’te Oynayan 30 Yaşında ki Şaban Özel 2.Lig Ekiplerinden Kastamonuspor’a Transfer Oldu.Özel’in Sözleşme İmzaladığı Haberi Kastamonuspor’un İnternet Sitesinden Açıklandı.Şaban Özel Urfapor Formasıyla Çıktığı 28 maçta görev aldı,28 maçta 1 gol kaydetti.30 Yaşında ki Sol Bek Özel,1 Haziran 2011 tarihinde Lübnan'la oynanan maçta ilk kez Türkiye A2 millî takımı formasını giydi.isim: Şaban ÖzelDoğum tarihi:1 May 1988Doğduğu il: Sakarya Türkiyeyaş: 30Boyu: 1,78 mUyruğu: TürkiyeMevki: Defans - Sol BekAyak: sol ayakGüncel kulüp: Kastamonuspor 1966Takıma katılma tarihi: 1 Tem 2018