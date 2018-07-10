İdo, Babasının Yerini Dolduracak

Şanlıurfa’lı Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses’in Pop Şarkıcısı Oğlu İdo Tatlıses “Azka Yaz Konserleri” kapsamında geçtiğimiz gün Bir Otel’de sahne aldı.

İdo Konser öncesi yaptığı açıklamada muhabirlerin diyet programı ve zayıflama sorularına “Bol yemek yiyemiyorum o yüzden biraz zayıfladım. İsot diyeti. Ayrılık da etkiledi tabi” sözleri ile esprili bir yanıt veren Tatlıses, Kendisi Hakkında Yapılan Eleştiri sözlerine ise: “Eleştirilmek güzel bir şey bence, kötü bir şey değil. Bu olacak. Şarkılarımda da, kliplerimde de eleştirilecek. Kendinizi buna kapatırsanız bir arpa boyu yol kat edemezsiniz. Bu sene çıkan şarkılar yıkılıyor, aslında bu güzel bir şey. İşimiz zorlaşıyor, sonuç olarak da herkes iyi bir şey yapma gayretine giriyor. Rekabet artıyor.” Dedi.



İdo Tatlıses Babası İbrahim Tatlıses ile özdeşleşen “Kara Üzüm Habbesi”ni Seslendirerek Sürpriz Yaptı.