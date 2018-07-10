Eyyübiye HEM’de İmzalar Atıldı

Bilgisayar Laboratuarı kuruldu

Proje Microsoft ile ortaklaşa hazırlandı

“Gençlerimizin istihdamına katkıda bulunmasını umuyoruz”

“Gençlere bilişim alanında fırsatlar açacağız”

Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve RET Vakfı arasında “Dijital Okur Yazarlık ve Bilgisayar Atölyeleri Yoluyla Gençlerin Güçlendirilmesi” protokolü imzalandıHazırlanan Protokole Göre, Eyyübiye İlçesinde Oturan Türk ve Suriyelilerin Geliştirilmesi İçin Atölyeler ve Laboratuarlar Kurulacak.Eyyübiyeli ve Suriyeli gençlerin teknoloji becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Microsoft ile ortaklaşarak hazırlanan proje kapsamında Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi’nde 14+1 Bilgisayar Laboratuarı kuruldu. Kurstan yararlanarak sertifika alan gençler, yeni iş fırsatlarını yakalayabilecekler.Temel amacı Suriyeli mülteciler için hazırlanan eğitim programlarını desteklemek, Türkçe Dil Eğitimi ve Meslek Eğitimi konusunda mültecilere katkıda bulunmak olan Rehberlik Eğitim Toplumsal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği (RET) ağırlıklı olarak Şanlıurfa, Mardin ve Kilis’te projeler yürütüyor. Derneğin Genel Sekreteri Göksu Koç Bilin, Bölge Sorumlusu Çetin Öncel ve Eyyübiye Halk Eğitimi Müdürü Necati Taş, protokolün imzalanması amacıyla Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir’i makamında ziyaret etti.Demir, Taş ve Bilin’in imzaları ile hayata geçen proje hakkında konuşan Müdür Demir, “Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve RET Vakfı projesi kapsamında, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ikamet eden Türk ve Suriyeli vatandaşlarımızın yararlanacağı bilgisayar sınıfı ile ilgili protokolü imzalamış bulunmaktayız. Bu protokolün gençlerimizin istihdamına katkıda bulunmasını umuyor ve bundan sonraki çalışmalarda da Ret Vakfının her türlü önerisine, projesine açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Katkılarından ve çalışmalarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.Demir’in ardından söz alan RET Vakfı Genel Sekreteri Bilin ise “Projenin Eyyübiye ve Şanlıurfa için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Açacağımız bilgisayar sınıfı ile birlikte inşallah hem Suriyeli hem de Şanlıurfalı gençlere ulaşıp Mikrosoft ile olan bu iş birliğimizde bu gençlere de bilgisayar bilişim alanında fırsatlar açıp onlara başarılı bir gelecek sunmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederiz bu iş birliğini bize sağladığınız için ve daha başka projelerde de el ele hizmet sağlamaya devam edeceğiz” dedi. Gençlere iş fırsatları yaratması hedeflenen Bilgisayar Kursu, bir buçuk aylık modüller halinde Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi’nde verilecek.