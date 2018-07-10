Memur-Sen; İsrail Rejimi Hesap Vermelidir!

Şanlıurfa Memur-Sen Şube Başkanı İbrahim Çoşkun,11 Hazirandan Beri İsrail Hükümeti Tarafından Tutuklu Tutulan Ebru Özkan’ın Serbest Bırakılmasını ve İsrail’in Hesap Vermesi Gerektiğini Vurguladı.
Yazılı Yapılan Açıklamada Şu İfadelere Yer Verildi;
Ebru Özkan da Kudüs ziyareti dönüşünde Siyonist rejim tarafından hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı.
Ebru Özkan’ın avukatı yaptığı açıklamada, müvekkilinin “İsrail devletinin güvenliğini tehdit ve terör örgütleri ile bağlantı şüphesi” ile alıkonulduğunu, bu gözaltının tamamen dayanaktan yoksun ve keyfi olduğunu söylemektedir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Kudüs’e giden vatandaşlarımıza yönelik caydırıcı adımlar atıyorlar, biz de bunun karşılığını veririz” diyerek meseleye müdahil olmuştur.
Dün mahkemeye çıkarılan Ebru Özkan’a ait ilk görüntü, Reuters haber ajansının servis ettiği bir fotoğrafla basına yansıdı.
Bunun biz zulüm olduğunu belirten Memur-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, Özkan için yazılı açıklama yaptı.
"11 Haziran’dan bugüne tam 6 defa gözaltı süresi uzatılan Ebru Özkan’ın maruz kaldığı bu zulmün arkasında, söz konusu Kudüs sevgisi ve davası karşısında milletçe sahip olduğumuz hassasiyetimizi kırmak olduğunu, işgalci Siyonist rejimin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Kudüs’e gitmesini caydırmak için bu tavrı geliştirdiğini biliyoruz" denilen açıklamada bütün duyarlı kesimler, insan hakları hareketleri, uluslararası insan hakları mekanizmaları bu zulme karşı daha güçlü tepki vermeye çağrıldı.
Coşkun, "Ebru Özkan derhal serbest bırakılmalı, siyonist rejim hesap vermelidir" .
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