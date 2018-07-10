Memur-Sen; İsrail Rejimi Hesap Vermelidir!

İbrahim Çoşkun’dan İsrail Rejimine Sert Tepki; Hukuksuz Bir Şekilde Gözaltına Alınan Ebru Özkan Derhal Serbest BırakılmalıdırŞanlıurfa Memur-Sen Şube Başkanı İbrahim Çoşkun,11 Hazirandan Beri İsrail Hükümeti Tarafından Tutuklu Tutulan Ebru Özkan’ın Serbest Bırakılmasını ve İsrail’in Hesap Vermesi Gerektiğini Vurguladı.Yazılı Yapılan Açıklamada Şu İfadelere Yer Verildi;