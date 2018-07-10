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Bu haber 10 Temmuz 2018 13:13:47 Tarihinde eklenmiştir.

Tarihi Dokuya Bir Darbe de Birecik’ten

Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde bulunan Mağara Cami’ye yapılan sözde restorasyon görenleri hayrete düşürdü. Camii’nin asıl yapısıyla alakası olmayan Camiinin görüntüsü tarihi dokusundan eser bırakmadı.

Tarihi Dokuya Bir Darbe de Birecik’ten

Şanlıurfa tarihi yapı ve mekânlarıyla Türkiye’nin sayılı şehirleri arasında yerini alıyor. Binlerce yıl önceki yapıların günümüze kadar ulaşmasının yanında gelecek nesillere bırakılmayacak kadar da kötü restorasyon işlemlerine de maruz kalıyor.
 
Bu kötü restorasyon işlerimden biri de Birecik’te bulunan Mağara Camii’nin minaresi oldu. Caminin minaresine tarihi yapısına uygun olmayan sacdan çatı ve etrafına korkuluk yapılarak, minarenin etrafının bir kısmı da kireç ve alçılarla kaplanıp beyaz renge boyandı.
 
 

Bir Darbe de Birecik’ten

Birecik’te bulunan tarihi Mağara Camii’nin minaresinde yapılan işleme karşı çıkan bazı vatandaşlar caminin eski halinden eser olmadığını görünce şok yaşadılar. Tarihi bir kentte, tarihi mekanlara başına buyruk restorasyon işlemi yaptıranların kimler olduğunu, hangi akla hizmet ederek bu şekilde bir işlem yaptıklarını merak eden bir vatandaş şunları dile getirdi; “Görüntü kirliliğinin had safhada Şerefeye çıkıp ezan okuyan müezzin için gölgelik yapmışlar. Oysa şerefeye çıkmadan mikrofonla ezan okunuyor.” diyerek yapılan sözde restorasyon işleminin çok gereksiz olduğunu vurguladı.
 
 

İşten Anlayan Birileri Yok Mu?

Tarihi mekanlara yapılacak olan restorasyon işlemlerinin iyice araştırılıp uygun malzemelerle yenilenmesi için gerekli çalışmaların uzman kişiler tarafından yapılması gerekirken, yapısıyla uygun olamayan malzemelerle yapılan yenileme işlemleri yenileme değil tarihi mekana sıkılmış bir kurşundur diyen bir vatandaş; “Bu tarz işlemler için uzman birilerine danışılması gerekiyor. Yoksa yıkılan dökülen yerlerin onarımını sokaktan geçen çocuklara sorsak bile cevap alabiliriz. Birecik’te işten anlayan birileri yok mu? Hadi yok diyelim. Büyükşehir Belediyesi’nden yardım alacakları birileri yok mu? Ona da yok diyelim. Peki, insana sormazlar mı? Tarihi mekânların denetimi yapılmıyor mu? Yapılıyorsa da bu caminin bu halini gören yetkililer neden seslerini çıkarmıyor. Tarihi yapılara, mekânlara bu şekilde zarar verenler tam bir tarih düşmanıdır” yorumunda bulundu.

Şanlıurfa’da tarihi dokuya verilen zararları ve bu zararları verenleri gündeme getirmeyi Urfa.com olarak görev edindik. Şanlıurfa’nın tarihi binlerce yıl sonrasına kadar varabilsin diye de bu görevi bıkmadan usanmadan yerine getirmekte ısrarcı olacağız. Tarihi yapıların dili vatandaşların da sesi olmak adına yetkililerin Birecik Mağara Camii’nde gerekli incelemelerde bulunmalarını ve caminin aslına uygun restore edilmesini talep ediyoruz.

Fotoğraf: Abdullah R. Elçi
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Tarihi Dokuya Bir Darbe de Birecik’ten
Tarihi Dokuya Bir Darbe de Birecik’ten
Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde bulunan Mağara Cami’ye yapılan sözde restorasyon görenleri hayrete düşürdü. Camii’nin asıl yapısıyla alakası olmayan Camiinin görüntüsü tarihi dokusundan eser bırakmadı.
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