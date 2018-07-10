Hastane Otoparkında LPG’li Araç Gaz Sızdırdı

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasının otoparkında LPG’li bir araçta gaz sızıntısı oldu.Durumun fark edilmesi üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler gaz sızıntısı olan aracın gazı boşaltarak gerekli tedbirleri alındı.