Urfa'da Bir Kişi, Boğularak Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde,1 Kişi boğuldu.Aşırı sıcaklardan bunalan 19 yaşındaki Mehmet Zeki Ay, serinlemek için saat 14.00 sıralarında girdiği Atatürk Barajında boğularak hayatını kaybetti.Edinilen Bilgiye Göre; 19 yaşındaki Mehmet Zeki Ay, Serinlemek İçin Haliliye İlçesine Bağlı Üçkonak Mahallesinde Dsi’ye Ait Sulama Kanalına Girdi, Ancak 1 Süre Sonra suda Kayboldu. Çevredekiler Gencin Suda Kaybolduğunu Fark etti. Durumu 112 sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Ay’ın Cansız Bedenine Yaklaşık 3 Saat Sonra Ulaşıldı.Gencin cesedi hastane morguna konuldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.