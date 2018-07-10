Urfa'da İhraç Edilenler,Tam Liste

Bu haber 10 Temmuz 2018 12:24:30 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Adliyesi



Yakup Toprak (Açık Ceza İnfaz Kurumu)

Fatma Gül Çarkcı (Şanlıurfa Adliyesi)

Ahmet Ayan (E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu)

Savaş Dişlik (Mübaşir- Şanlıurfa Adliyesi)

Hikmet Demir (Öğretmen- Şanlıurfa Açık Ceza İnfaz Kurumu)

Seyfullah Şahin (Uzman- Adli Tıp Kurumu)

Diyanet İşler Başkanlığı



Celal Eşim (İmam Hatip – Ceylanpınar)

Mustafa Kaplan (İmamhatip- Karaköprü)

Sefyetullah Genc (İmam Hatip- Suruç)

Musa Ercan (İmam Hatip- Suruç)

Müslüm Özdemir (İmam Hatip- Viranşehir)

Tapu Ve Kadastro İl Müdürlüğü



Mehmet Yunusoğlu (Tekniker)

Gıda Tarım İl Müdürlüğü



Semih Bilgen (Mühendis)

Şanlıurfa Sağlık İl Müdürlüğü



Fatih Tuğra (Fizyoterpist /Akçakale

İbrahim Avcı (Sağlık Teknikeri / Ceylanpınar

Mehmet Şalvacı (Hemşire / Ceylanpınar)

Erkan Çetinkaya (Sağlık Teknikeri / Eyyübiye)

Nesibe Koç Aydoğdu (Uzman Tabip / Eyyübiye)

Sibel Kural (Hemşire / Eyyübiye)

Elif Çolak (Hemşire / Karaköprü)

Leyla Meşe (Hemşire / Karaköprü)

Süleyman Tunç (Psikolog / Siverek)

Ulaştırma Deniz Ve Haberleşme Bakanlığı



Şükrü Yapıcı (Şef - Şanlıurfa Merkez)

Göreve İadesi Yapılanlar…



Diyanet İşler Başkanlığı



Mehmet Ali Cim (Hilvan)

Fethi Altaş (Siverek)

Abdurrahim Çınar (Siverek)

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Geneli 18 Bin 632 kişi ihraç edildi.Urfa'da hangi kurumda ihraçlar yaşandı? kimler göreve iade edildi?İşte Liste;