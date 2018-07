17 Yaşındaki Genç Kız Taciz ve Tecavüz Vakaları İçin Milletvekillerinin Karışına Çıktı

Tüm Bunlar Sona Ersin

17 Yaşında Milletvekilllerinin Karşısına Çıktı

Cinsel Taciz Vakalarına Müdahale Edilsin

Dünyanın Hiçbir Yerinde Yok

Camila Manfredi Buenos Aires’li bir öğrenci. Yeşil eşarbını almadan sokağa çıkmıyor. Eşarp Arjantin’deki on binlerce kadın için siyasi bir simge gelmiş. Özellikle de Arjantin’de erkeklerin maçoluğundan bıkmış kadınlar için…Genç aktivist Camila Manfredi, "Ne zaman bir kız çocuğu ortadan kaybolsa, öldürülse, tecavüze uğrasa sadece öfkelenmedik aynı zamanda örgütlendik, okullarda her yerde, işitilen bir ses olduk. Tüm bunlar sona ersin diye" diyor.Camila başından beri Arjantin’de kadınlara şiddete karşı oluşturulan Ni Una Menos adlı harekette yer almış ancak orada yaşananlar artık şiddetin de ötesine geçip kadın cinayetlerine dönüştü. Parlamento önünde kürtajın yasallaştırılması için düzenlenen gösterilerde de yer almış. Sadece bu kadar da değil Camila ileride kadınların yasal ve güvenli bir şekilde kürtaj yaptırabilmesi için daha 17 yaşındayken milletvekillerinin karşısında ateşli bir konuşma yapmış. Camila Arjantinli kadınların yaşamının radikal bir şekilde değişmesini istiyor. Arkadaşlarıyla birlikte daha fazla kadın için oluşturulan hareketin bir parçası. Katolik kilisesi ve devlet kurumlarıyla ve tüm okullarda cinsel eğitim verilmesini istiyor.Camila konu ile ilgili; “Cinsel taciz vakalarına müdahale edilsin istiyoruz. Bu konular ele alınsın istiyoruz. Diskolarda, sokaklarda, her yerde sürekli yaşanan bu saldırılar artık sonsuza dek sona ersin istiyoruz.”Camila ve kadın hareketinin sesi sonunda parlementoya kadar ulaşıyor. Hepsi olmasa da birkaç milletvekilini ikna edebilmişler.İkna edilenler arasında bulunan Milletvekili Silvia Lospennato “Bu harika bir direniş. Bu genç kızlar büyük bir etki yarattı. Milletvekilleri kendi kızlarını da dinledi. Kadın hakları ve kürtaj konusunda fikirlerini değiştirdi. Bu gelişmeyi kesinlikle desteklemeliyiz. Eğer genç kızlar hakları için mücadele ediyorsa daha adil bir toplumumuz olur”Arjantinli Gazeteci Luciana Peker ise yaptığı yorumda; “Bu genç kızların yaptıkları inanılmaz. Dünyanın hiçbir yerinde 18 yaşının altında genç kızlar siyasete, yasama sürecine, özgür, yasal ve ücretsiz kürtaj hakkı konularına bu kadar dahil olmuyor. Onların hepsi ergenlik çağında ve daha öğrenciler” ifadelerine yer verdi.Camila antropoloji okumak ve birçok kız arkadaşı gibi siyasete katılmak istiyor. “Mücadelemi sürdüreceğim çünkü ideallerime toplum için istediklerime inanıyorum günün birinde siyasi bir görevde bulunur muyum bilmiyorum ama kadın hakları için hep sokaklara çıkmaya devam edeceğimizi biliyorum” diyorCamila daha 17 yaşında olmasına rağmen birçok şeye ulaştığını biliyor. Pek çok Katolik öğrenci arkadaşını da ikna etmiş ve onlar da şimdi yeşil eşarp takıyor. Kim bilir belki Camila gerçekten de ileride siyaset sahnesinin önemli bir ismine dönüşür. Ve belki de Türkiye’deki birçok kadına ilham kaynağı olur da bizler de kendi ülkemizde çocuk ölümleri, taciz ve tecavüz gibi olaylar üzerinde sesimizi yükseltmemiz için örgütlenebiliriz.Dünya genelinde örneklerine az rastladığımız; kadın ve çocuk hakları için verilen mücadelelerde ülkemiz ne yazık ki çok da iyi bir yol kat edemiyor. Sebebi ise bir olmak birlik olmaktan yoksun olduğumuzdandır. Son zamanlarda Türkiye’de yaşana bu kadar acı olaydan sonra artık sesimizi yükseltmemizin zamanı geldi de geçiyor. Kadın-çocuk ölümleri, taciz ve tecavüz olaylarına ses çıkar, sessiz kalma Türkiye!