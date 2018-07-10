Urfa Bakansız Kaldı!

16 Bakanlığın bulunduğu yeni sistemde 7 bakanlık kapandı. Yeni sistemde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirilirken, yeni bakanlığın ismi ise Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Yeni Tarım ve Orman Bakanı da Bekir Pakdemirli oldu.

BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?

Bekir Pakdemirli, 1973 yılında İzmir'de doğmuştur. Merhum Türk siyasetçi Ekrem Pakdemirli'nin oğludur.

Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesi'ndeki lisans eğitiminin ardından, Başkent Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamlamıştır.

Pakdemirli, gıda, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yapmış, çeşitli şirketlerin kuruluşunda bulunmuş, yöneticiliğini yapmıştır. Bunun yanı sıra kariyeri süresince Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşunda yer alan bir seramik firması ve halka açık bir gıda firmasının Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir.

Çok uluslu bir şirket olan McCain Foods şirketinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuş, halen McCain şirketi ile danışmanlık ilişkileri devam etmektedir.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Albaraka Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği'ni sürdürmekte olan Pakdemirli, sosyal sorumluluk hassasiyetiyle Tarkem – Tarihi Kemeraltı A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türkiye Ruh Sağlığı Tedavi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanında, Anadolu Otizm Vakfı Mütevelli Üyeliği'ni ve Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği üyeliğini sürdürmektedir.

Ege TV'de haftalık ekonomi programı yapan Pakdemirli, aynı zamanda deniz kaptanı, pilot ve amatör telsizcidir.



Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlık çalışanlarına teşekkür mesajı yayımladı.

“Bakanlığımızın değerli çalışanları" diye başlayan mesajda Fakıbaba, gıda, tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Günümüzde stratejik önem kazanmış olan gıda, tarım ve hayvancılık konusu, önümüzdeki yılların da en önemli gündem maddelerinden biri haline gelecektir. Bunun bilincinde olan ülkeler, gıda ve tarım konusuna gereken önemi vermektedir.

Ülke olarak biz de bereketli topraklara, dinamik bir sektöre ve çalışkan üreticilere sahibiz. Son 15 yılda ortaya koyduğumuz reform ve projelerle bu potansiyelimize dinamizm kazandırdık; tarımı, sürdürülebilir ve rekabetçi bir sektör yapısına kavuşturduk.

Bakanlık görevini devraldığımdan bu yana yaklaşık 1 yıldır sizlerle birlikte teşrik-i mesai yaptık. Bu süre zarfında hep, 75 bin kişilik personelimizi bir aile olarak gördüm ve takım çalışmasının önemine vurgu yaptım. Çünkü takım ruhuyla hareket edildiğinde belirlenen hedeflere ulaşılabileceğine inanıyorum.

Bu süreçte merkez ve taşradaki mesai arkadaşlarımla, takım ruhu içerisinde gece gündüz demeden, daha çok üretmek, sektöre, üreticiye daha çok destek olmak için hep beraber yoğun bir şekilde gayret ettik. "Su olmadan ot olmaz, ot olmadan ana olmaz, ana olmadan dana olmaz, dana olmadan et, süt olmaz" şiarıyla tarıma bir bütün olarak baktık. Toprağı suyla, çiftçiyi bilgiyle buluşturacağımızı söyledik. Tarımda geldiğimiz noktayı daha ileriye götürmek, devraldığımız bayrağı daha yükseklere taşımak için el ele, omuz omuza, yürek yüreğe hareket ettik. Bu sayede, başarılı çalışmaların, güzel projelerin altına birlikte imza attık.

Üreticimizle, sektörümüzün temsilcileriyle birebir ilişki içinde olan taşra teşkilatımızın çalışmalarını da anlamlı buluyorum. Buralarda görev yapan müdürlerimiz, diğer yöneticilerimiz, teknikerlerimiz, mühendislerimiz, veteriner hekimlerimiz; tarlada, bağda, bahçede, serada, ağılda, ahırda, çiftlikte, işletmede, fabrikada hep üreticilerimizle, paydaşlarımızla birlikte oldular, tarıma değer kattılar, katanlara da destek oldular. Hayvan sağlığında ve yetişmesinde, tohumun, gübrenin tarlaya atılmasında, ürünün yetişmesinde, toprağın sulanmasında; daha sağlıklı, daha verimli, daha kaliteli, daha üretken bir yapının oluşması için yoğun bir şekilde çalıştık. Bu noktada emek veren bütün mesai arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.

Önümüzdeki dönem, yeni yönetim sistemiyle beraber ülke olarak birçok değişimi yaşayacağımız, gelişim seyrimizi daha da artırarak devam ettireceğimiz yoğun bir dönem olacak. Bakanlığımız açısından da faaliyetlerimizin orman ve su konularıyla birlikte yürütüleceği yeni bir dönem başlayacak. Bitkisel üretimin orman faaliyetleriyle ve arazi çalışmalarının sulamayla bir bütünlük içinde ele alınması, tarımsal faaliyetlerimize dinamizm kazandıracaktır.

Görevi devralacak Bakanımızın, bu dönemde yeni çalışmalar ve projelerle, hizmet bayrağını daha da ileri taşıyarak başarı grafiğimizi yükselteceğine dair inancım tamdır. Bu süreçte ortaya konacak çalışmalara her tür katkıyı vereceğimi belirtmek istiyorum.

Görev yaptığım bir yıl boyunca; Bakanlığın her kademesindeki arkadaşlarımın heyecanına, azmine ve kararlılığına bilfiil şahit oldum. Önümüzdeki yeni dönemde bu ruhla, yeni Bakanımızın öncülüğünde ortaya koyacağınız çalışmalarla tarım sektörünün daha da güçleneceğine ve 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz doğrultusunda Güçlü ve Lider Ülke Türkiye'nin oluşumuna ciddi katkılar sağlanacağına inanıyorum.

Bu düşüncelerle Sayın Bakanımıza ve siz değerli mesai arkadaşlarıma başarılar diliyorum."