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Bu haber 10 Temmuz 2018 01:29:48 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da İlk Olarak Pınarbaşı Fark Etti

2014-2016 Yıllarında Görev Yapan İl Emniyet Müdürü Eyyüp Pınarbaşı Urfa’da, Fetö Yapılanmasının İlk Fark eden Kişilerden Biri Olarak Gösterildi.

Urfa’da İlk Olarak Pınarbaşı Fark Etti

2014-2016 Yıllarında Görev Yapan İl Emniyet Müdürü Eyyüp Pınarbaşı Urfa’da, Fetö Yapılanmasının İlk Fark eden Kişilerden Biri Olarak Gösterildi.

Sabah Yazarı Ferhat Ünlü, Dünkü Yazısında Fetö’yü ve Urfa’da Fetö Yapılanmasını Fark Eden İl Eski Emniyet Müdürü Eyyüp Pınarbaşı’yı Yazdı.

İşte Ünlü’nün Yazısının Satır Başları;

FETÖ'NÜN YEDEK KULÜBESİNDEN

 
Ercan Özoğluöz, FETÖ'nün örneğin geçtiğimiz günlerde cezaevinde ölen Zeki Güven ya da onlardan daha kıdemli olan Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün gibi meşhur polis şefleri kadar 'birinci halka kadro'dan bir isim değil. 'Altın çocuk' değil bir başka deyişle.
 
Gelgelelim 17-25 Aralık sürecinden sonra içeri giren bu polis müdürlerinin aksine pozisyonunu 15 Temmuz sürecinde korumakla kalmayıp güçlendirdiği için çok kritik bir isim. Matruşka misali açıldıkça içinden yeni kadro çıkaran FETÖ'nün yedek kulübesindeki önemli polis müdürlerinden biri. Ve maalesef devlet bunu anlamakta epey geç kalmış.
 

İLK KEZ 2015'TE DEŞİFRE OLMUŞ

 
Anlayanlardan biri dönemin Sakarya Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı olmuş. Ancak o da gereğinin yapılmasını sağlayamamış. Pınarbaşı, Temmuz 2015'te Şanlıurfa Emniyet Müdürü iken şehit cenazesinde FETÖ'cülerin kentteki Plaka Tanıma Sistemini (PTS) kapattığı yönündeki açıklamasıyla gündeme gelmişti. O PTS ki, Adil Öksüz'ün 34 SIR 49 plakalı (Belli ki gizemli bir özel plaka almış!) araç ile 27 Aralık 2015 tarihinden sonra darbe hazırlıkları için Ankara'ya geldiğinin tespit edilmesini sağlamıştı. Öksüz'ün, 27 Aralık 2015'ten -darbenin bir ay öncesine- 15 Haziran 2016 tarihine kadar tam 12 kez Ankara'ya gidip 'emrindeki' subaylarla darbeye hazırlık toplantıları yaptığı da yine bu sistem sayesinde anlaşılmıştı.
 

O YEMEKTEKİ ŞOK AÇIKLAMASI

 
Tabii bütün bunlar 15 Temmuz'dan önce değil, sonra tespit edilebildi!
 
Eyüp Pınarbaşı, FETÖ'cülerin Şanlıurfa'da PTS'yi kapattığını Ekim 2016'da Şanlıurfa Polisevi'nde verilen bir yemekte de açıklamıştı. Pınarbaşı, bombalı araçların, uyuşturucu taşıyan araçların ve teröre destek veren şahısların yakalanmasını kolaylaştıran PTS'nin kimi personel tarafından bilgisi dışında kapatıldığına şahit olduğunu anlatmıştı. Şöyle demişti o yemekteki konuşmasında: "Adam kameraları kapatmış, burada bombalar patlasın, hükümet zora düşsün, ülke kaosa girsin, bunların ağa babaları da istediğini yapsın."
 

AYLARCA 'GEZDİRME' YAPTI

 
Ercan Özoğluöz görevdeyken Adil Öksüz'ün yakalanmasını engellemek için elinden geleni yaptı. Misal, Öksüz'ün 15 Temmuz hain darbe girişiminden önceki mail yazışmalarını sildirdi. Çok önemli kanıt niteliğindeki bu yazışmalar ortadan kaldırıldı, delil karartıldı.
 
Konuyla ilgili olarak düzenlenen tutanağın altında Ercan Özoğluöz'ün imzası var. Bu skandal bilgi, Akıncı davasının ek klasörlerinin incelenmesi üzerine açığa çıkarıldı. Tutanakta, Öksüz'ün çalıştığı Sakarya Üniversitesi'nin verdiği mail adresinden 15 Temmuz öncesi yaptığı yazışmaların elde edilemediği öne sürülüyor. Aldığım bilgilere göre Özoğluöz, aoksuz@sakarya.edu.tr adresindeki mailleri imha ettirdikten sonra "Yazışmalara ulaşamadık" kabilinden bir tutanak yazmış.
 

AMACI ADİL ÖKSÜZ'Ü YAKALAMAK DEĞİLDİ

 
Mail kutusunda 10 Ağustos 2016 ile 2 Şubat 2017 arasındaki e-postalar bulunuyor. Öncesi yok. FETÖ, elbette darbe hazırlıklarının talimatlarını mailden verecek kadar saftirik bir örgüt değil. Ama yine de darbe öncesi yapılan yazışmalar 15 Temmuz soruşturmasında polisiye açıdan yol haritası olabilirdi. Özoğluöz bunlara ulaşılmasını engelliyor.
 
Çünkü amacı, Adil Öksüz'ü yakalamak değil, aksine onun saklanmasına yardımcı olmaktı. Bu amaçla üst makamları oyalayıcı taktikler geliştiriyordu. Buna istihbarat terminolojisinde 'gezdirme' denilir. FETÖ'nün en iyi yaptığı şeylerden biridir. Örgüt bu konuda maalesef halen formunu koruyor. Boşuna değil, şaşırma eşiğimiz ne kadar yükselmiş olursa olsun şeytanlıklarıyla bizi halen şaşırtmaya devam edebilmesi.
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