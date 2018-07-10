Urfa'da Bir Suriyeli,Atatürk Barajında Boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova İlçesinde,1 Suriyeli boğuldu.Aşırı sıcaklardan bunalan Suriyeli Ahmet Abdurrahman (15),serinlemek için saat 14.00 sıralarında girdiği Atatürk Barajında boğularak hayatını kaybetti.Edinilen Bilgiye Göre; Suriyeli Ahmet Abdurrahman (15),Serinlemek İçin Atatürk Barajına Girdi, Ancak 1 Süre Sonra suda Kayboldu. Çevredekiler Gencin Suda Kaybolduğunu Fark etti. Durumu 112 sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Suriyeli Abdurrahman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Gencin cesedi hastane morguna konuldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.