Tatlıses’ten Tehdit Açıklaması; Babam Savcılığa Başvurdu

İDO TATLISES NEDEN ZAYIFLADI?

İDO TATLISES ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ

Muğla’nın Bodrum İlçesinde bir beach'te sahneye çıkan İdo Programlarına tam hız devam ediyor. Verdiği Konserden Sonra Açıklama yapan İdo,Yasemin Şefkatli Hakkında İlk Kez Gazetecilere Açıklamada Bulundu.Muhabirlerin Sordukları Soruları Cevaplayan İdo,zayıflaması ile ilgili yöneltilen soruya, 'Yaklaşım Bir Hafta Önce İbrahim Tatlıses'i bir kişi aramış ve İdo'nun hayatı ile ilgili tehditlerde bulunmuştu. Bunun üzerine İbrahim Tatlıses savcılığa başvurmuştu. İdo Tehdit İddiaları hakkında,' dedi.