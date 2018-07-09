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Bu haber 09 Temmuz 2018 23:03:01 Tarihinde eklenmiştir.

Tatlıses’ten Tehdit Açıklaması; Babam Savcılığa Başvurdu

Şanlıurfa’lı Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses’in Şarkıcı Oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile ayrılığının ardından açıklama yaptı.

Tatlıses’ten Tehdit Açıklaması; Babam Savcılığa Başvurdu

Muğla’nın Bodrum İlçesinde bir beach'te sahneye çıkan İdo Programlarına tam hız devam ediyor. Verdiği Konserden Sonra Açıklama yapan İdo,Yasemin Şefkatli Hakkında İlk Kez Gazetecilere Açıklamada Bulundu.

İDO TATLISES NEDEN ZAYIFLADI?


Muhabirlerin Sordukları Soruları Cevaplayan İdo,zayıflaması ile ilgili yöneltilen soruya, 'Bol yemek yemiyorum o yüzden zayıfladım. Ayrılık da etkiledi dedi.
 

İDO TATLISES ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ

Yaklaşım Bir Hafta Önce İbrahim Tatlıses'i bir kişi aramış ve İdo'nun hayatı ile ilgili tehditlerde bulunmuştu. Bunun üzerine İbrahim Tatlıses savcılığa başvurmuştu. İdo Tehdit İddiaları hakkında, 'Babam savcılığa başvurdu. Benim açıklama yapmama gerek yok zaten.' dedi.
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Tatlıses’ten Tehdit Açıklaması; Babam Savcılığa Başvurdu
Tatlıses’ten Tehdit Açıklaması; Babam Savcılığa Başvurdu
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5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
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12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
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14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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