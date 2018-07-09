Türkiye,Urfa Eski İl Müdürünü Konuşuyor

O EMNİYET MÜDÜRÜ HEP KORUNMUŞ

MİT'İN SORUŞTURMASIYLA AÇIĞA ALINDI

FETÖ'CÜ OLMAYAN MÜDÜRÜ AÇIĞA ALMIŞLAR

Eyüp Pınarbaşı kimdir?

Sakarya'da Adil Öksüz'ü arayan ekibin başında bulunan polis müdürü Ercan Özoğluöz'ün FETÖ'den tutuklanmasının ardından gözler yeniden Sakarya'ya çevrildi.Habertürk'ün haberine göre; Adil Öksüz'ün Sakarya'daki yaylalarda arandığı sırada Öksüz'ün HTS kayıtlarına göre, Ataşehir'de 50 katlı ünlü bir rezidansta toplantı yaptığı ortaya çıktı. Kayıtlara göre, Öksüz'ün yanında bir akrabası ve 4 FETÖ imamı daha bulunuyordu.Emniyet Müdürü Ercan Özoğluöz'ün yönetimindeki ekip, Adil Öksüz'ü yaylalarda ararken, Ataşehir'deki lüks bir rezidansta toplantı yapan Öksüz ve diğer FETÖ imamları, aynı anda cep cep telefonlarını susturarak kayıplara karıştı.Tutuklanan Emniyet Müdürü Ercan Özoğluöz'la ilgili detaylar da ortaya çıktı. Özoğluöz, 17-25 Aralık sürecinden hemen önce Sakarya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne müdür yardımcısı olarak atandı. FETÖ ilişkisinden şüphelenilen Özoğluöz, 15 Ağustos 2014'te Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü olarak tayin edildi.O dönemde Sakarya İl Emniyet Müdürü olan Eyüp Pınarbaşı, Ercan Özoğluöz'ün bazı mafya gruplarıyla olan ilişkisini de belirterek görevden alınması için üst makamlara resmi yazı ile başvurdu. Ancak bu yazı dikkate alınmadı. Pınarbaşı, çareyi Ercan Özoğluöz'ün emniyet binasına girmesini yasaklamakta buldu.Bir türlü görevinden alınamayan emniyet müdürü Ercan Özoğluöz, MİT'in (Milli İstihbarat Teşkilatı) ulaştığı SD karttaki bilgilerle başlayan mahrem imamlar soruşturması kapsamında FETÖ'nün kripto polis müdürlerinden olduğu tespit edilince açığa alındı.Bu arada dönemin Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı'nın, Özoğluöz'ü bir türlü görevden uzaklaştıramayınca, Şanlıurfa'da çok önemli FETÖ operasyonlarını gerçekleştiren Ercüment Türkmen'i Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak geçici görevle Sakarya'ya getirdiği öğrenildi.Türkmen'in, "bir memurun evrak üzerinde yaptığı teknik bir hatası nedeniyle' FETÖ şüphesi gerekçesiyle açığa alındığı belirtildi. Uzun süre açıkta kalan emniyet müdürü Ercüment Türkmen'in, aklanıp görevine döner dönmez yeniden Şanlıurfa'ya tayin edildiği kaydedildi.10 Nisan 1964 yılında Sivas İli Koyulhisar İlçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdikten sonra 1988 yılnda Polis Akademisinden mezun oldu.Sırasıyla : Trabzon Polis Okulu, Şükrü Balcı Polis Meslek Eğitim Merkezi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Bakırköy, Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu Eminönü, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüklerinde çalıştıktan sonra Kartal ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlerini yaptı.2.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmesi ile İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı ve Etiler Polis Meslek Yüksek Okulunda Öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2011 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.11 Şubat 2014 tarihli İçişleri Bakanlığı atama onayı ile Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğüne atanmıştır.14 Mayıs 2014 tarihli İçişleri Bakanlığı atama onayı ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne atanmıştır.